- Un barbat a fost tamponat de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar pe o strada din sectorul Ciocana al Capitalei.Incidentul a avut loc, ieri, in jurul orei 22:00. Soferul a fugit de la fata locului.

- Un autocar de pe linia Chisinau - Iasi a ars in totalitate in aceasta dimineata. Incidentul s-a produs intr-o parcare din sectorul Rașcani al Capitalei. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Pana la sosirea pompierilor, vehiculul arsese deja in intregime.

- Autobuzele cu rugina, zgomotoase și incomode au devenit istorie pentru locuitorii din Capitala. Iar asta pentru ca, incepand de astazi, 25 de autobuze noi sunt deja pe traseu, in Chisinau.Cele mai multe vor circula pe ruta cu numarul cinci, care leaga sectorul Botanica de Ciocana.

- Un tanar din Chisinau a fost retinut, cu putin timp in urma, de ofiterii CNA si procurorii anticoruptie, fiind banuit de trafic de influenta. Acesta ar fi cerut de la o femeie 1900 de euro ca sa o ajute sa obtina permisul de conducere, categoria B.

- O femeie de 40 de ani a ajuns la reanimare cu traumatisme grave, dupa ce a fost impinsa cu putere pe scara blocului in care locuia. Incidentul, care s-a produs acum o luna, a fost surprins de camerele de supraveghere din scara.

