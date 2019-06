Stiri pe aceeasi tema

- Un nou-nascut si un barbat de 38 de ani au decedat, iar alte trei persoane au fost ranite intr-un accident de circulatie produs joi, pe DJ 203, in judetul Braila, intre un TIR si un autoturism. O alta victima a accidentului produs joi pe DJ 203, in judetul Braila, intre un TIR si un autoturism, a fost…

- Este vorba de ziua de sambata, cand pe drumurile din judet au fost inregistrate doua accidente grave – unul la Valea Bujorului, altul, la Stalpu. Iata ce spune Politia despre aceste evenimente: „Sambata, ora 05.50, un tanar de 19 ani, din comuna Izvoarele, județul Giurgiu, in timp ce conducea un autoturism,…

- Cursa de infarct pe o sosea din Bucuresti. Soferul unui autobuz a semanat panica dupa ce a lovit patru masini si s-a oprit intr-un bloc de locuinte. Patru oameni au fost raniti, inclusiv soferul de la Societatea de Transport in comun. Acesta suferea de diabet si cel mai probabil a intrat in coma la…

- Patru persoane au fost ranite in a doua zi de Paște, dupa ce șoferul unui autobuz din linia 163, fara calatori, a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat intr-un imobil de pe Soseaua Orhideelor din sectorul 6 al Capitalei.

- Un accident rutier in care au fost implicate mai multe autoturisme a avut loc in zona orașului Chișineu Criș, pe DN 79. Un barbat de 63 ani din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe DN 79 dinspre Arad spre Oradea, nu a pastrat distanța suficienta fața de un autoturism condus de un barbat […] The…

- Trei persoane au fost ranite, vineri dimineata, dupa ce soferul unui autoturism nu a acordat prioritate unui troleibuz, pe Bulevardul Dacia din Bucuresti. Circulatia troleibuzelor in zona a fost blocata mai bine de douazeci de minute.

- Piata 24 Octombrie, din apropierea centrului orasului, a fost complet inchisa, iar la fata locului sunt prezenti mai multi politisti ce poarta veste anti-glont. Se vorbeste de mai multe persoane care au suferit rani grave. Incidentul a avut loc la ora locala 10.45 (11.45, ora Romaniei). Mai…

- Un accident teribil a avut loc marți dupa-amiaza, in județul Timiș, unde un autobuz in care se aflau nu mai puțin de 20 de persoane s-a ciocnit frontal cu un autoturism. In urma impactului, un barbat de 33 de ani și-a pierdut viața.