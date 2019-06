Împușcături în București! Scene incredibile, în urmă cu puțin timp Scenele au avut loc in zona Mihai Bravu, din București. Un barbat a fost impușcat. Atacatorul a fost prins de un trecator, martorii sunand la 112. Se pare ca este vorba despre o arma cu bile. Barbatul care a tras cu pistolul a fost condus la secție, urmand sa se faca mai multe cercetari in acest caz. Victima primește ingrijiri medicale. Polițiștii urmeaza sa identifice cauzele și condițiile in care s-a produs agresiunea și daca barbatul deținea in mod legal arma. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

