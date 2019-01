Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mesaj publicat pe Twitter, politia din Torrance, oras situat la aproape 30 de kilometri sud-est de Los Angeles, a anuntat ca au avut loc "tiruri cu arme de foc si victime la pamant". Politia a cerut populatiei sa nu se apropie de zona. Incidentul a avut loc la Gable House…

- Un accident in lant pe o autostrada din Florida, urmat de un incendiu puternic, a dus la moartea a sapte persoane si la ranirea a cel putin alte sapte, scrie USA Today.Citește și: Deputat PSD, apropiat de Liviu Dragnea, ULTIMATUM pentru Tudorel Toader: dați amnistia și grațierea! Accidentul,…

- Cel putin 43 de persoane au murit si aproape 600 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de agentia pentru gestionarea catastrofelor din aceasta tara, relateaza AFP, dpa si Reuters. "In stramtoarea Sunda, 40 de persoane au murit, 584 au fost…

- UPDATE – Numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de la Targul de Craciun din Strasbourg a ajuns la trei. Politia franceza a confirmat, pentru Reuters, ca numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de aseara, de la Targul de Craciun din centrul orasului Strasbourg, a ajuns la trei,…

- Mii de protestatari au ieșit in strada in Haiti in urma unui scandal de corupție, in cadrul unui protest violent in care cel puțin o persoana a fost ucisa și alte zeci au fost ranite. Aceștia au cerut demisia președintelui Jovenel Moise, relateaza Reuters.

- Cel puțin cinci persoane au murit miercuri dimineața și alte 30 au fost ranite dupa ce un tren de pasageri a deraiat in nordul statului Uttar Pradesh din India, au transmis autoritațile locale, citate de Reuters. Accidentul a avut loc in orașul Harchandpur, situat la aproximativ 77 de kilometri…