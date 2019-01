Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane au fost ranite dupa ce un individ a intrat cu vehiculul in multimea care participa la festivitatile de Revelion de la Tokyo, a declarat un reprezentant al Politiei japoneze, care a adaugat ca incidentul este un "act de terorism", precizand ca a fost retinut un suspect, informeaza…

- Catedrala Stephansdom (Sfantul Ștefan) din centrul Vienei a fost evacuata joi in urma unei amenințari cu bomba, a declarat o reprezentanta a Poliției austriece, informeaza agenția de știri Reuters, relateaza...

- O ampla operatiune era in desfasurare miercuri dimineata in estul Frantei pentru capturarea autorului atacului cu arma comis marti seara la Strasbourg si soldat cu trei morti si 13 raniti, dintre care opt sunt in stare grava, transmite dpa.O operatiune a politiei franceze era in desfasurare…

- Bilantul atacului armat comis marti seara in apropierea unui targ de Craciun din Strasbourg a crescut la patru morti, a anuntat politia, conform Reuters.Atacatorul de la Strasbourg, in varsta de 29 de ani, pe numele caruia exista o ”fisa S” si care ar fi fost incercuit de fortele de ordine,…

- Exploziile au fost urmate de focuri de arma si dupa circa 20 de minute de o a treia deflagratie pe strada intens circulata, relateaza Reuters, itata de Agerpres. "Deocamdata avem 17 civili ucisi confirmati. Acestia se deplasau cu transportul public la fata locului cand au avut loc exploziile…

- Politia germana a anuntat luni dupa-amiaza ca l-a capturat pe autorul sechestrarii unei femei în gara din Koln, în urma unui asalt în timpul caruia autorul a fost grav ranit, fara sa ofere precizari cu privire la motivatiile agresorului, informeaza AFP si Reuters. „Suspectul…

- Politia germana a fost chemata luni sa intervina intr-o "situatie cu ostatici" in apropiere de principala gara din Koln (vest), informeaza dpa si Reuters, informeaza Agerpres. O purtatoare de cuvant a politiei a indicat ca "se crede ca o femeie a fost luata ostatica ori la McDonald's, ori la o farmacie…

