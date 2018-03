Împușcat MORTAL. Atac la reşedinţa AMBASADORULUI Un individ a fost impuscat mortal, dupa ce a atacat, cu un cuțit, un militar ce pazea resedinta ambasadorului Iranului la Viena, a anuntat Ministerul austriac al Apararii. Atacatorul, in varsta de 26 de ani, a murit pe loc, dupa ce un militar a deschis focul. Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

Sursa articol: a1.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un individ a fost impuscat mortal dupa ce a atacat cu cutitul un militar ce pazea resedinta ambasadorului Iranului la Viena, a anuntat Ministerul austriac al Apararii, potrivit site-ului cotidianului Daily Express, citeaza mediafax.ro.

- Un austriac de 26 de ani a atacat cu cutitul, duminica seara, un soldat de garda in fata resedintei ambasadorului Iranului la Viena. Soldatul atacat l-a doborat pe agresor cu arma de serviciu, a anuntat politia locala, citata de AFP.

- Un austriac de 26 de ani a atacat cu cutitul duminica seara un soldat de garda in fata resedintei ambasadorului Iranului la Viena, care l-a doborat pe agresor cu arma de serviciu, a indicat politia locala, preluata de AFP. Atacatorul 'a decedat pe loc', a precizat pentru AFP un purtator de…

- Un individ a fost impuscat mortal dupa ce a atacat cu cutitul un militar ce pazea resedinta ambasadorului Iranului la Viena, a anuntat Ministerul austriac al Apararii, potrivit site-ului cotidianului Daily Express.

- Un austriac de 26 de ani a atacat cu cutitul duminica seara un soldat de garda in fata resedintei ambasadorului Iranului la Viena, care l-a doborat pe agresor cu arma de serviciu, a indicat politia locala citata de AFP. Atacatorul "a decedat pe loc", a precizat pentru AFP un purtator de…

- S-au scurs momente infioratoare pe strazile din Viena in aceasta seara! Un barbat inarmat cu un cuțit a injunghiat la intamplare mai multe persoane. In haosul creat, atacatorul a reușit sa se faca nevazut, iar autoritațile patruleaza acum pe strazi și incearca sa il prinda. Trei persoane au fost injunghiate…

- O comunitatea intreaga este in stare de soc dupa ce doi tineri de 23 de ani au fost gasiti morti intr-un bar din localitatea aradeana Tarnova. Se pare ca un tanar de 23 de ani s-a dus dupa program la barul din localitate, acolo unde lucra iubita sa, s-au certat, iar brabatul a scos un […] The post Crima…

- Un avion cargo An-26 apartinand armatei ruse s-a prabusit miercuri in timpul aterizarii la baza Hmeimim, in Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Treizeci si noua de persoane au murit, conform ultimului bilant oficial.

- CHIȘINAU, 6 mart — Sputnik. Un avion militar de transport An-26 s-a prabușit în Siria, anunța Ministerul rus al Apararii. Potrivit informațiilor disponibile, la bordul navei se aflau 26 de pasageri și șase membri ai echipajului. Nicio persoana nu a supraviețuit.…

- Alerta la resedinta presedintelui american, Donald Trump. Un barbat necunoscut s-a impuscat mortal in fata Casei Albe. Informatia a fost confirmata de serviciile secrete americane. Nicio alta persoana nu a fost ranita.

- Sambata, patru atentate – dintre care trei revendicate de talibani – au vizat forte guvernamentale afgane, soldate cu cel putin 23 de morti si peste 20 de raniti, la o luna dupa o serie de atacuri sangeroase ce au luat ca tinta mai ales civili, relateaza AFP, citat de News.ro . O baza militara, un sediu…

- Ofiterii armatei Rusiei, care detin informatii secrete, au inceput sa primeasca telefoane special fabricate pentru ei.Ministerul rus al Apararii sustine ca dispozitivele sunt fabricate de o companie autohtona, nu pot fi interceptate si costa aproximativ doua mii de dolari bucata.

- Ministrul Apararii Eugen Sturza a discutat astazi cu ambasadorul Slovaciei in Republica Moldova, Dusan Dacho, despre colaborarea bilaterala in domeniul militar si perspectivele de extindere a acesteia, in cadrul unei intrevederi care a avut loc la ministerul Apararii.

- Un necunoscut a impuscat mortal patru femei intr un atac armat la Kizliar, in nordul Daghestanului, republica instabila din Caucazul rus, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de dpa si AFP, informeaza Agerpres.ro. Un necunoscut a deschis focul cu o arma de vanatoare la Kizliar, ranind mortal…

- Un necunoscut a impuscat mortal patru femei intr-un atac armat la Kizliar, in nordul Daghestanului, republica instabila din Caucazul rus, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de dpa si AFP. "Un necunoscut a deschis focul cu o arma de vanatoare la Kizliar, ranind mortal patru…

- In data de 16 februarie a.c., ca urmare a acțiunilor specifice desfașurate de catre polițiștii sibieni pe raza orașului Avrig, a fost identificat și prins un localnic in varsta de 67 de ani pe numele caruia Judecatoria Avrig a emis mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Demn de știut,…

- Argentina - incapabila sa-si localizeze, in pofida ajutorului international, submarinul militar dat disparut pe 15 noiembrie, cu 44 de membri ai echipajului la bord - a promis miercuri o recompensa in valoare de cinci milioane de dolari cui va gasi submersibilul, relateaza AFP, conform news.ro.Recompensa…

- Incapabila sa-si localizeze, in ciuda ajutorului international, submarinul militar dat disparut pe 15 noiembrie, cu 44 de membri ai echipajului la bord, Argentina a promis miercuri o recompensa in valoare de 5 milioane de dolari cui va gasi submersibilul, relateaza AFP, citat de News.ro . Recompensa…

- Recompensa - in valoare de 98 de milioane de pesetas, precizeaza Ministerul aregntinian al Apararii - va fi platita "persoanei care va da o informatie sau date utile care sa permita localizarea cu precizie a submarinului" San Juan. Marina argentiniana isi continua cautarile cu mijloace limitate, iar…

- Un moment de tensiune a dus la crima, duminica seara, in Buzau! Un fost ofiter de armata, in varsta de 56 de ani, a fost injunghiat mortal, dupa o disputa cu nepotul sau de 22 de ani. Sotia barbatului, o femeie de 53 de ani, a fost de asemenea injunghiata, fiind transportata la spital, unde a fost salvata…

- China ar fi testat deja una dintre cele mai distructive tehnologii din lume, potrivit unor imagini aparute online recent, care i-au facut pe multi sa suspecteze ca in China este testata o arma electromagnetica. Arma hipersonica ar putea fi prima super-arma cu astfel de capacitati tehnologice…

- Un barbat a fost impuscat si arestat dupa ce a incercat sa intre in sediul presedintiei Iranului, a anuntat luni guvernatorul adjunct al Teheranului, Mohsen Hamedani, transmite Reuters. ''Incercam sa identificam persoana si sa aflam care a fost motivatia sa'', a declarat…

- Rusia a recunoscut, ieri, pierderea unui avion de vanatoare Suhoi 25, in misiunea din provincia Idlib, din vestul Siriei. Pilotul aparatului a reusit sa se catapulteze, pe un teritoriu controlat de gruparea terorista al-Nusra, fiind ucis, apoi, in schimbul de focuri cu jihadistii. Avionul a fost lovit…

- Un palestinian a fost impuscat mortal sambata in confruntari cu armata israeliana in cursul unui raid in Cisiordania ocupata, a indicat ministerul palestinian al Sanatatii, transmite AFP. Potrivit aceluiasi minister, citat de Xinhua, tanarul palestinian a murit la spital in urma ranilor,…

- Un avion de vanatoare rusesc a fost doborat sambata dupa-amiaza de catre rebelii sirieni in estul provinciei Idleb, din nord-vestul Siriei, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) citat de presa internationala. Pilotul a fost ucis. Ministerul rus al Apararii a confirmat ulterior…

- Slovacia, stat membru al NATO, are un contract de mentenanta cu Rusia pentru cele 12 avioane MiG-29 valabil pana in toamna anului 2019. Este posibil ca acest contract sa trebuiasca prelungit, chiar daca guvernul accepta sa cumpere noi avioane pana la sfarsitul anului, din moment ce livrarea de noi…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat joi SUA ca Crimeea este acum teritoriu al Rusiei si in consecinta avioanele spion americane ce se apropie de aceasta peninsula se vor intalni cu avioane ruse, nu ucrainene, informeaza agentia EFE, reactie survenita in contextul acuzațiilor de comportament periculos…

- Operațiunea militara a Turciei in cea mai liniștita regiune siriana – Afrin – putea incepe doar cu consimțamantul tacit al Rusiei, sustine publicatia rusa Nezavisimaia gazeta (NG). In ajunul loviturilor aeriene masive ale fortelor armate turcești, in urma carora si-au pierdut viața atat militari cat…

- Ministerul american al Apararii vrea sa-si reexamineze arsenalul nuclear si sa dezvolte un nou tip de arme, cu putere limitata, ceea ce starneste noi temeri legate de relansarea proliferarii si un risc mai mare de conflict nuclear, scrie AFP.

- Fortele israeliene au anuntat ca au impuscat, in noaptea de miercuri spre joi, pe unul dintre ucigasii unui rabin, in timpul unei operatiuni de anvergura care a dus la ciocniri violente in Jenin, Cisiordania ocupata, informeaza AFP, conform news.ro.Doi membri ai politiei antiteroriste au fost…

- Un militant palestinian a fost împuscat mortal, luni seara, în confruntari cu militari israelieni, într-un sat din Cisiordania, informeaza site-ul Ynetnews.com, preluat de Mediafax.ro.

- Un barbat in varsta de 50 de ani, care participa la o partida autorizata de vanatoare de mistreti, a fost impuscat mortal, din greseala, duminica, in apropiere de orasul Otelu Rosu, din judetul Caras-Severin, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat in varsta de 50 de ani a fost impuscat mortal, din greseala, la o partida de vanatoare care a avut loc in apropiere de orasul Otelu Rosu din judetul Caras- Severin, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Alimentele care mențin creierul tanar: Vezi CE TREBUIE sa consumi ca sa iți PROTEJEZI…

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- Ministerul roman al Apararii a semnat cu firma Iveco un contract pentru achizitionarea a 173 de vehicule militare, a anuntat joi compania italiana. Compania Iveco Defence Vehicles a anuntat joi semnarea in decembrie 2017 a doua contracte pentru vanzarea de vehicule militare logistice,…

- Ministerul turc de externe i-a convocat pe ambasadorii Rusiei și Iranului pentru a exprima ingrijorarea Turciei cu privire la continuarea operațiunilor militare ale armatei siriene in provincia Idlib, controlata de opoziție, scrie Hurriyet Daily News. Potrivit unor surse diplomatice, Ministerul de Externe…

- Rusia susține ca 13 drone inarmate i-au atacat recent bazele din vestul Siriei. Ministerul rus al Apararii a afirmat luni ca nu au existat victime și nici pagube materiale semnificative in atacurile de la baza aeriana Hmeimim și cea navala, de la Tartus. Forțele de aparare antiaeriana (sistemul Panțir-S1)…

- Resedinta ambasadorului Republicii Pakistan si casa lui Gheorghe Hagi din Pipera au fost sparte de hoti, in perioada sarbatorilor, iar politistii au un cerc de suspecti si au deschis dosar penal pentru furt calificat. Prejudiciul nu a fost inca stabilit.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un elicopter militar rusesc Mi-24 s-a prabusit in Siria la 31 decembrie din cauza unei defectiuni tehnice, iar ambii piloti au murit, a anuntat miercuri ministerul rus al Apararii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un tanar de 18 ani a murit dupa ce a fost impuscat in gat de catre un partener de vanatoare, care incerca sa ascunda o arma de padurarul ce si-a facut aparitia in zona in care se aflau ei.

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost gasit impuscat in zona gatului, marti, in a doua zi de Craciun, pe raza comunei Ulma, in zona Lupcina. Nicolae Torac, domiciliat in satul Magura, comuna Ulma, se afla intr-un autoturism, in care s-au mai aflat doi tineri. Din primele cercetari ale politistilor ...

- La scurt timp dupa ce a fost facuta publica prima imagine cu pazicul de vanatoare, care l-a confundat fiul primarului din comuna damboviteana Ludesti cu un mistret, internautii au luat foc. Unii dintre ei nu isi explica tragedia care s-a intamplat chiar in Ajun de Craciun.

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, sub coordonarea unui procuror, efectueaza cercetari, duminica, in cazul barbatului de 31 de ani, din Ludesti, care a fost impuscat mortal in timpul unei partide de vanatoare. Potrivit politistilor, barbatul ar fi fost impuscat in mod…

- Durere fara margini in familia unui primar din judetul Dambovita. Fiul sau a fost impuscat mortal in timp ce se afla la o partida de vanatoare. Cel care a apasat pe tragaci si l-a ucis din greseala este un paznic. Barbatul sustine ca l-a confundat cu un mistret.

- O femeie a murit, dupa ce a fost înjunghiata într-un supermarket din Marea Britanie. Victima, o femeie în vârsta de 30 de ani, a fost atacata într-un supermarket Aldi din orașul Skipton. Ceilalți clienți au fost îngroziți de scenele de violența petrecute…

- Ministerul rus al Apararii intenționeaza sa uneasca forțele aeriene și de aparare anti-aeriana ale flotei Pacificului, ca parte a unei noi armate care va controla Kamceatka, Ciukotka și Arctica, scrie semioficiosul rusesc „Izvestia”, care citeaza surse militare. Potrivit publicației, formarea noii structuri…

- Militari din China si Rusia au lansat, luni, o serie de exercitii militare antiaeriene, inclusiv antibalistice, in scopul intensificarii cooperarii intre armatele celor doua tari, pentru mentinerea echilibrului strategic, anunta Ministerul chinez al Apararii, citat de site-ul agentiei Tass.