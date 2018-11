Stiri pe aceeasi tema

- Pugilista romana Steluta Duta a fost invinsa de japoneza Madoka Wada, ieri, in sferturile de finala ale cat. 45-48 kg, la Campionatele Mondiale de box feminin de la New Delhi (India). Wada, medaliata cu bronz la CM 2014, s-a impus la puncte dupa un meci disputat. Steluta Duta este „veterana” lotului…

- In fiecare iarna, metropola de 20 de milioane de locuitori se sufoca din cauza fenomenului de ceata toxica incarcata cu particule in suspensie care pune grav in pericol sanatatea publica. Cei saraci si oamenii fara adapost sunt cei mai expusi la acest amestec toxic provocat de o combinatie…

- Incidentul a avut loc duminica, de Ziua Oxi, in satul albanez Bularat, dupa ce Konstantinos Katsifas, in varsta de 35 de ani, a arborat un steag elen langa granița dintre Albania și Grecia. Grecul a fost impușcat mortal de catre forțele speciale albaneze RENEA. Motivul invocat de albanezi pentru uciderea…

- Crima infioratoare comisa de un roman, intr-o localitate din apropierea Romei. Barbatul și-a ucis cu sange rece iubita și apoi a sunat la Poliție, spunand ca este inarmat și ca a deschis focul. Incidentul șocant a avut loc vineri seara in Santa Palomba, o localitate din aproapierea Romei. Barbatul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sosit joi in India pentru o vizita de doua zile dominata de vanzarea sistemelor antiaeriene S-400, ceea ce ar putea irita simultan Statele Unite, China si Pakistanul, potrivit AFP. Seful statului rus a aterizat la New Delhi in jurul orei locale 19:00 (13:30 GMT), insotit…

- Rusia si India vor finaliza acordul privind vanzarea sistemelor rusesti de aparare antiaeriana S-400 in timpul vizitei de joi si vineri la New Delhi a presedintelui Vladimir Putin, a anuntat marti Kremlinul, re...

- SUA si India au inceput joi, la New Delhi, o runda de discutii pentru consolidarea relatiilor politice si din domeniul securitatii, cele doua parti sperand sa ajunga la un acord privind sporirea vanzarilor de arme americane catre tara sud-asiatica, transmite Reuters. Secretarul de stat american Mike…