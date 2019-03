Anul trecut, mai mulți ofițeri ai Poliției din Sacramento, care au raspuns la un apel in care se reclama vandalizarea mai multor mașini, l-au impușcat mortal pe Stephon Clark (22 de ani). Acesta se afla in curtea bunicii sale. Ofițerii au tras nu mai puțin de opt focuri de arma. Ulterior aveau sa constate ca ceea ce ținea Clark in mana era un telefon mobil și nu o arma, scrie The Guardian.

Potrivit procurorului, Anne Marie Schubert, ofițerii au fost indreptațiți sa foloseasca forța letala și nu au comis o crima. "Cand ne uitam la toate aceste fapte și circumstanțe", a spus ea sambata,…