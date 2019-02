Împrumuturile românilor la bănci au explodat în 2018 Populatia a luat de la banci imprumuturi noi in lei si euro in valoare de 35,8 mld. lei in 2018, cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani si cu peste un miliard de lei mai mult mult decat in anii de boom ai economiei 2007-2008, arata datele BNR. Populatia s-a imprumutat in 2018 in prinicipal pentru sustinerea consumului. Imprumuturile pentru nevoi personale au reprezentat 22,4 mld. lei, adica aproape doua treimi din totalul creditelor acordate de banci pe segmentul de retail. Fata de 2017, creditele noi pentru consum s-au majorat cu 19%. Pentru achizitia de locuinte populatia a imprumutat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era cotat la 2,99%, iar in perioada similara a anului trecut, respectiv 18 februarie 2018, indicele era 2,08% pe an, scrie agerpres.ro. Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila,…

- In perioada similara a anului trecut, respectiv 16 ianuarie 2018, indicele era 1,98% pe an. In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, acesta a scazut cu 0,03 puncte procentuale, pana la 3,20% pe an. ROBOR…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni cu 0,04 puncte procentuale, pana la 2,92% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In perioada similara a anului trecut, respectiv 15 ianuarie…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi cu 0,03 puncte procentuale, la 2,99% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este cea mai mică valoare din ultimele şase luni a…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi cu 0,03 puncte procentuale, la 2,99% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este cea mai mica valoare din ultimele sase luni a…

- Chiar daca euro a atins la jumatatea lui ianuarie maximul istoric de 4,6679, parcursul leului din 2018 a fost neasteptat de calm, confirmand proiectia CNP, care in toamna trecuta prognoza o medie anuala de 4,65 lei, semn ca economia romaneasca s-a consolidat. Au fost de rare momentele in care s-a incercat…

- ​Nivelul ridicat al fiscalitații și impredictibilitatea mediului fiscal continua sa domine clasamentul celor mai presante probleme pentru firmele romanești, arata rezultatele unui sondaj efectuat de BNR și publicat vineri. O alta problema a companiilor locale o reprezinta creșterea costurilor cu forța…

- Rata somajului in trimestrul trei 2018 a scazut la 3,9%, un declin de 0,2 puncte procentuale fata de trimestrul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri, informeaza AGERPRES . Pe sexe, ecartul dintre cele doua rate ale somajului a fost de un punct procentual (4,3%…