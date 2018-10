Împrumuturi record pentru statul român. Ce face cu banii Creșterea deficitului bugetar inseamna imprumuturi mai mari pentru asigurarea cheltuielilor curente, imprumuturi care se adauga peste vechile datorii ajunse la scadența. Problema este ca, in ultimul an, condițiile din piața s-au schimbat dupa ce Banca Naționala a crescut dobanda de politica monetara pentru a tempera inflația. Citește analiza integral in articolul de AICI > . Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

