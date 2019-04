Împrumuturi pentru tineri agricultori, în valoare de 1 miliard de euro! Program comun CE și BEI Comisia Europeana si Banca Europeana de Investitii (BEI) au lansat luni un program comun pentru finantarea de imprumuturi pentru tineri agricultori, in valoare de 1 miliard de euro, potrivit unui comunicat al executivului european, informeaza AFP. Acest program, finantat in totalitate de BEI, ar urma sa fie completat de bancile participante in cadrul fiecarui stat membru, ceea ce ar putea majora suma totala disponibila la 2 miliarde de euro. Putin mai mult de un sfert dintre cererile pentru credit depuse de tinerii agricultori din UE au fost respinse (27%), comparativ cu… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

