- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Sighetu Marmatiei, intr-o conferinta de presa, ca Guvernul PSD-ALDE nu a lansat nicio investitie din banii imprumutati de la banci, in ultimii ani. "Pana astazi, de la preluarea guvernarii, PSD-ALDE au contractat credite in valoare de 18,5 miliarde…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat joi ca ordonanța de urgența adoptata joi de Guvern, care reglementeaza cadrul general pentru fondurile suverane, este "cea mai mare escrocherie de la Revoluție pana acum", potrivit Mediafax.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca Guvernul pregateste de la 1 ianuarie, in mod deliberat, un puseu inflationist, prin indexarea actiunilor in functie de inflatie. Liderul PNL sustine ca, de fapt, veniturile romanilor vor fi taiate prin cresterea preturilor la carburanti sau tigari.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca Guvernul pregatește de la 1 ianuarie, in mod deliberat, un puseu inflaționist, prin indexarea acțiunilor in funcție de inflație. Liderul PNL susține ca, de fapt, veniturile romanilor vor fi taiate prin creșterea prețurilor la carburanți sau țigari.„Inflația,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca nu este oportuna o rezolutie cu privire la Romania in cadrul Parlamentului European, in conditiile in care tara noastra va prelua de la 1 ianuarie presedintia Consiliului Uniunii Europene. "In ce ce ne priveste, consideram ca nu este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca nu considera ca este intamplatoarea numirea fostului judecator al CCR, Toni Grebla, la conducerea Secretariatului General al Guvernului, ea avand legatura cu Ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a trimis luni o scrisoare deschisa catre liderii PNL si USR, Ludovic Orban si Dan Barna, in care ii indeamna sa accepte sa depuna impreuna o motiune de cenzura impotriva Guvernului, amintind de „mineriada din 10 august”.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat dupa intalnirea cu Klaus Iohannis ca peste o saptamana este posibil ca liberalii sa discute si despre o eventuala motiune de cenzura, care sa fie depusa in sesiunea din toamna.