Improteca. Un proiect inteligent, nonconformist si un instrument alternativ de educatie !

Stiri pe aceeasi tema

- Torța Patrimoniului Religios, proiect organizat de Ministerul Culturii și Identitații Naționale, prin Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturala, a fost gazduit vineri, 28 septembrie, la Ateneul Roman, in prezența Ministrului Culturii și Identitații Naționale, George Ivașcu. „Astazi,…

- Semnalul Bancii Naționale a Romaniei privind vulnerabilitatea țarii in contextul scaderii demografice accentuate necesita mare atenție, considera vicepreședintele Camerei Deputaților, Marilen Pirtea, Coordonator al Comisiei de Educație din PNL. „Hemoragia forței de munca duce Romania pe primul…

- Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Polone, Jacek Czaputowicz, a declarat marti, referitor la o serie de afirmatii ale unor oficiali europeni, ca in evaluarile acestora sunt folosite standarde duble, astfel incat ceea ce este acceptat in anumite tari nu este tolerat in Romania, Ungaria, Polonia.…

- S-a declanșat panica pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, dupa ce 12 persoane care zburau din Europa catre statul Philadelphia din SUA au acuzat simtome de gripa. Toți pasagerii și membrii echipajului din...

- Data de 1 septembrie a fost declarata Ziua Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii in conformitate cu prevederile Ordinului 539/ 9 mai 2008 emis de catre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile. Aceasta zi a fost aleasa pentru a marca data la care a intrat in vigoare Hotararea Guvernului Romaniei nr.…

- BCR lanseaza o campanie de educatie financiara pentru imbunatatirea increderii romanilor in deciziile lor financiare. Programul va incepe pe 9 august si se va derula pe parcursul a zece saptamani, el urmand sa fie sustinut de peste 1.000 de angajati ai institutiei, din 100 de sucursale BCR.…