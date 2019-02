Impreuna sau separat? Cum isi pot maximiza USR si PLUS sansele de castig la europarlamentare La scurt timp dupa ce si-au stabilit listele de candidati la alegerile europarlamentare din 26 mai, USR si PLUS au dat semne ca se gandesc sa se alieze si sa prezinte pana la urma o lista comuna. Decizia nu a fost inca luata, dar a starnit o adevarata furtuna pe retelele de socializare, impartind simpatizantii celor doua partide in trei tabere: sustinatori, dezamagiti si contestatari.



"Unirea face puterea!" scandeaza unii. Altii reamintesc ca USR s-a batut la baioneta in ultimii ani cu PSD-ALDE, in schimb PLUS a venit doar dupa ce masa a fost intinsa si bucatele asezate pe ea. Ce-i drept,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

