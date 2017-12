Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera și militarii hușeni au oferit daruri de Craciun mai multor copii și batrani din satele de pe Valea Prutului. Cu cateva zile inainte de Craciun, așa cum procedeaza an de an, polițiștii de frontiera au vrut sa faca o bucurie semenilor mai puțin norocoși. “Batrani singuri, lipsiți…

- Absența zapezii nu este un obstacol. Spiritul sarbatorilor de iarna a adus astazi o intreaga coloana de Mosi Craciun. Locuitorii capitalei au putut nu doar sa-i auda, ci și sa-i vada pe stapanii Craciunului.

- Societatea Arimex Comexim 2000 SRL impreuna cu Asociatia "Suflete Deschise" au transmis un mesaj de Craciun. "Mantuitorul se naste pentru a ne darui din belsug bucuria Vietii. Sa ne deschidem inimile pentru a primi acest nepretuit dar si sa devenim la randul nostru izvoare de bucurie pentru aproapele…

- ”Cu prilejul sfintei sarbatori a Craciunului, acel moment al anului care ne aduce mai aproape unii de alții și ne oprește din iureșul vieții de zi cu zi, care ne face sa ne gandim, poate mai mult decat oricand, in primul rand la cei dragi, le doresc tuturor romanilor sa aiba parte de caldura, lumina…

- Bucurie fara margini pentru copiii care se aflau in Ajun de Craciun in Piata Civica din Vaslui. Mai multi “mosi“ impatimiti ai motoarelor au descins in centrul orasului. Motociclistii imbracati in Mos Craciun le-au oferit copiilor dulciuri. Micutii s-au bucurat, au molfait bomboanele iar apoi au urcat…

- Bucurie mare in randurile copiilor de la Centrul de Zi „Sf. Nicolae” din Timisoara. Jandarmii l-au ajutat pe batranelul cu barba alba si incarcat cu cadouri sa ajunga la copii. Reprezentanti ai asociatiei „Urmasii lui Glad”, ai carui membri sunt jandarmi din Gruparea Mobila Timisoara, alaturi de membri…

- Dupa ce a umblat prin mai multe comunitați rurale din județ și a dus cadouri copiilor necajiți, Moș Craciun “Solidar” face apel la noi toți. “Moș Craciun are nevoie de sprijinul celor ce le sta in putere! Are nevoie de jucarii pentru a le duce la copiii defavorizați din mediul rural. Moșul are dulciuri,…

- Moș Craciun, insoțit de voluntarii Asociației “Solidar” Vaslui au mers, zilele trecute, la copiii din satul Broșteni, comuna Ivanești, și din satul Vinețești, comuna Oltenești, carora le-au oferit cadouri de sarbatori. Pe 14 decembrie, in urma unei scrisori primite de la Luminița Ailenei, educatoare…

- Moș Craciun, insoțit de voluntarii Asociației “Solidar” Vaslui au mers, zilele trecute, la copiii din satul Broșteni, comuna Ivanești, și din satul Vinețești, comuna Oltenești, carora le-au oferit cadouri de sarbatori. “Cu ajutorul dumneavoastra, inca mai putem ajunge la cațiva copilași! Ce spuneți?”,…

- Cunoscutul interpret de muzica populara Cristian Pomohaci va aduce sambata, 23 decembrie, de la ora 19.00, la Sala Consiliului Județean, intr-un concert de colinde traditionale romanesti, cu intrare gratuita. Tot pe 23 decembrie, de la ora 18.00, in Scuarul Mircea cel Batran va fi prezent cunoscutul…

- Justin Bieber a fost suprins complet de spiritul Craciunului și a dus lucrurile atat de departe incat și-a desenat mașina preferata cu mesaje și personaje de Craciun, scrie Cinemablend.com Justin Bieber a publicat pe contul sau de Instagram fotografii cu mașina sa, Mercedes-Benz G-Class proaspat ”decorata”…

- Duminica, 17 decembrie, a fost o zi mare pentru toți cei implicați in proiectul „Cutia cu zambete”, aflat la cea de-a doua ediție. Este vorba despre membrii Asociației „Un nou inceput in viața”, carora li s-au alaturat unitațile școlare din Barlad, Asociația „Buna Ziua, Copii din Romania!”, Biblioteca…

- In 2009 i-a ars casa, in timp ce era la munca intr-o alta localitate. Intre timp, din cauza greutaților de zi cu zi, s-a imbolnavit. Iarna aceasta l-a prins fara lemne, fara curent electric și fara niciun venit. Vorbim despre Ionel Sarghi, din satul Tarzii, comuna Oltenești, care are nevoie de sprijinul…

- Pentru ca nu toți copiii se pot bucura de magia Craciunului alaturi de o familie care sa le ofere caldura unui camin, elevi ai Scolii Gimnaziale „Iorgu G. Toma” din comuna Vama au demarat actiunea de voluntariat „Din suflet pentru suflet”, destinata copiilor cu dizabilitati, de la casutele de tip ...

- Departamentul Educațional al Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, format din elevii Corina Chira, Antonia Demeter și Andrei Șoșa, și Consiliul Școlar al Elevilor, reprezentat de președinta Ioana Dancea, au initiat un proiect filantropic cu prilejul apropiatei sarbatori creștine a Craciunului,…

- Anda Calin a devenit mamica in urma cu cateva luni si se bucura din plin de fetita ei si a lui Liviu Varciu. Deoarece este perioada sarbatorilor de iarna, bruneta vrea sa fie Mos Craciun, sa ajute niste bebelusi sau chiar familii nevoiase.

- Campania ”Impreuna de Sarbatori”, organizata de Asociația ”Aici pentru Tine”, din Brașov, a ajuns cu succes la final. Pentru al treilea an la rand, organizația a pregatit pachete cu alimente, haine, incalțaminte, jocuri, jucarii, dar și multe altele, pentru familiile ce traiesc in medii defavorizate,…

- Marți, voluntarii Asociației “Solidar” Vaslui, insoțiți de Moș Craciun, au mers la gradinița din satul Bradești, comuna Vinderei, pentru a duce daruri copiilor. “Doamna educatoare Elenuța Grigore i-a laudat pe cei 15 copilași, astfel ca Moș Craciun a trebuit sa se ocupe de ei. Moșul a solicitat sprijinul…

- Scoala Postliceala "Carol Davila" Galati merita apreciata pentru calitatea profesorilor si a elevilor care ii pasesc si termina de trecut pragul spre a fi competitivi pe piata nevoilor din domeniul sanitar. In asteptarea Craciunului, au impletit frumos, rafinat si cu mult bun gust o aniversare a frumosului.…

- Campania caritabila dedicata copiilor din comuna covasneana Valcele, lansata in urma cu aproximativ o luna, de Asociația Distroficilor Muscular din Romania (ADMR), sub genericul „Moș Craciun in pași rotunzi”, continua, pana vineri, 15 decembrie, au anunțat ieri organizatorii. In cadrul acestei campanii,…

- Andra este foarte mandra de cei doi copii ai ei, David si Eva. Artista a participat la serbarea de Craciun a micutilor, unde baiatul ei a fost imbracat intr-unul din renii lui Mos Craciun. Andra a publicat o imagine de colectie, alaturi de cei doi copii, realizata dupa serbare. „Prima serbare la scoala…

- Pentru ca Mos Craciun vorbeste pe limba tuturor copiilor, iar bucuria este adevaratul dar al Craciunului, grupul “Mașini prin Transilvania” vrea sa ofere o bucurie copiilor Casei de tip familial Rita Gargarita din Alba Iulia, iar pentru asta are nevoie de ajutorul albaiulienilor. O campanie de strangere…

- Peste 400 de reni, elfi si mosi au alergat la Crosul lui Moș Craciun din Cluj, sambata seara, acțiunea fiind una cu scop umnaitar. Clujul a fost sambata seara gazda Crosului lui Moș Craciun, eveniment caritabil desfasurat pe o distanta de 2,5 kilometri, la care peste 400 de oameni costumati in Mos Craciun,…

- Sute de cadouri au fost pregatite, ambalate și sortate de catre elevii și profesorii de la Școala Gimnaziala Nr.30 din Brașov. Aceștia s-au alaturat Campaniei ”Impreuna de Sarbatori”, organizata pentru al treilea an la rand de catre Asociația ”Aici pentru Tine”. Cadourile frumos impachetate, conțin…

- Iar la incepul anului viitor se va deschide, in sfarșit, și Centrul Medical Multifuncțional de la Parscov. Primele examene pentru medici vor avea loc in zilele urmatoare. Pana la sfarșitul anului, Spitalul Județean de Urgența Buzau va mai organiza doua examene pentru angajarea a doi medici care s-au…

- Timisoreanca Lavinia Parva, sotia lui Stefan Banica Jr., surprinde magia iernii in noul ei videoclip. Compusa chiar de Lavinia, piesa “E sarbatoare, e Craciun” vorbeste despre sarbatorile de iarna, o bucurie cum doar o data pe an o poti simti, o bucurie a Craciunului. Pentru proiectul video, Lavinia…

- Micii fotbaliști ai profesorului Ion Ionescu au schimbat sambata, 25 noiembrie 2017, crampoanele cu foarfeca și adezivii. I-am descoperit la sediul Asociației «E pluribus unum», confecționand coșulețe de cadouri pentru Craciun. A fost a doua «etapa» a acestei inițiative prin care Asociația spera sa…

- Voluntarii organizației “Solidar” Vaslui au distribuit alimente, haine și incalțaminte la noua familii necajite din comuna Oltenești. Pe 30 noiembrie, voluntarii Asociației „Solidar” Vaslui au vizitat noua familii nevoiașe din satele Tarzii și Pahna, comuna Oltenești, carora le-au dus pachete cu haine,…

- Daca vedeți prin zona Zimbru un baiețaș bolfoșel, cu figura de elev piricios, nu va grabiți sa-i dați o bomboana ori sa-l intrebați daca s-a pierdut de mamica lui. Baiețasul e fost prefect de Vaslui, pus acolo ca marioneta a unui liberal penal pe nume Dan Marian. Bolfoșelul e acum un fel de șef de tur…

- Reprezentanții presei au fost invitați sa participe luni, 27 noiembrie, la deschiderea oficiala a sediului Asociației VALOR din Roman. “Asociația VALOR s-a nascut din dorința fondatorilor de a ajuta la promovarea a ceea ce este cu adevarat important și valoros”, se spune in invitația adresata presei.…

- Joi, 23 noiembrie 2017, la Alba Iulia, in organizarea Asociației “Alba Iulia Orizont Infrastructura” a avut loc o intalnire la care au fost prezenți și reprezentanți ai administrației locale. „Mulțumesc tuturor celor care au particpat prin prezența sau pe rețelele de socializare, alaturi de“Alba Iulia…

- Dupa un an plin de activitați, in care voluntarii Asociației SM Speromax Alba și-au pus toata priceperea și dedicarea in slujba sprijinirii bolnavilor de scleroza multipla, a venit vremea ca aceștia sa primeasca o rasplata morala pentru munca lor. La ediția din acest an a Galei Naționale a Voluntarilor,…

- Acțiunea de plantare a avut loc sambata, 18 noiembrie, la Sanmihaiu Roman. In numai doua ore, 400 de voluntari au plantat 4.000 de puieți forestieri. Acțiunea „Plantam fapte bune in Romania” a fost susținuta de voluntari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Banat” al județului…

- O reclama Amazon in care tatal le aduce cadouri copiilor, nu Moș Craciun, a stirnit critici aspre in mediul online, utilizatorii spunind ca micuții ar putea fi induși in eroare in privința existenței Moșului. Amazon a raspuns acuzațiilor internauților afirmind ca parinții le pot spune copiilor ca…

- Avand in vedere ca supermarketurile sunt invadate de produse de import, e din ce in ce mai greu pentru fermierii vasluieni sa-și vanda producția. Implicațiile la nivel social și economic sunt foarte mari deoarece de comercializare depinde viitorul fermelor. Falimentul lor poate duce la vanzarea terenurilor…

- Proiectul pilot privind colectarea selectiva a deseurilor in Galati a inceput in data de 16 octombrie 2017 in cele 33 de scari ale Asociatiei de locatari nr. 758. Din cele 770 de apartamente, un numar de 597 sunt la acest moment locuite. In cadrul acestui proiect pilot am beneficiat de sprijinul Politiei…

- “De Craciun sa fim mai buni!” și “Un copil, o jucarie” sunt doua campanii umanitare derulate in aceasta perioada de Asociația “Solidar”, prin care voluntarii urmaresc strangerea de jucarii și bani pentru copiii nevoiași din județ. Și in acest an, voluntarii Asociației “Solidar” Vaslui doresc sa aduca…

- Zeci de pachete cu articole de imbracaminte, incalțaminte, rechizite, carți de citit și de colorat, atlase și dulciuri au ajuns la 15 familii cu 60 de copii din comuna Berezeni. Darurile au fost colectate de la mai mulți donatori și oferite de voluntarii hușeni ai Asociației “Solidar” Vaslui. La inceputul…

- MEN menționeaza ca peste jumatate (56%) dintre elevii din Romania invața in școli supraaglomerate sau subutilizate. 22% dintre elevi invața in școli supraaglomerate, școli cu o capacitate insuficienta in raport cu numarul elevilor inscriși. Pe de alta parte, 34% dintre elevi (aproximativ unul din…

- Pentru al treilea an consecutiv, Asociația ,,Aici pentru Tine” din Brașov, lanseaza Campania ”Impreuna de Sarbatori”, prin care invita brașovenii sa ii sprijine pe copiii aflați in medii defavorizate și familiile acestora, din Brașov și imprejurimile Brașovului. „Nu fi indiferent, iar de sarbatori indreapta-ti…

- Mihai Danciu, un barbat din Vaslui, ajuns beat și batut la un spital londonez, spune ca nu știe ce s-a petrecut cu el și cum de se afla in aceasta postura. ”A plecat de doua saptamani spre Anglia, dar are lipsa 14 zile, nu știe nimic”, spun apropiații. ”Era baiat bun, dar bautura l-a stricat”, adauga…

- O noua zi, o noua acțiune umanitara a voluntarilor Asociației “Solidar” Vaslui. Pe 12 octombrie, ei au mers in satele Gura Vaii, Poganești, Chersacosu, Budu-Cantemir și Stanilești, din comuna Stanilești, unde s-au oprit la 11 familii cu 40 de copii. “Li s-au distribuit haine, incalțaminte, rechizite,…

- Asociația „Sepsi Bike” din Sfantu Gheorghe organizeaza astazi, 20 octombrie, ultima ediție din acest an a marșului bicicliștilor intitulat „Bike Walk”. Marșul, organizat lunar, are ca scop promovarea bicicletei ca mijloc alternativ de transport și atragerea atenției conducatorilor auto asupra condusului…

- Atac armat in Maryland, SUA, in urma caruia cel puțin cinci persoane au fost impușcate. Un atac armat a avut loc miercuri la Emmorton Business Park din localitatea Edgewood, in statul american Maryland. Cel putin cinci persoane au fost impuscate in urma incidentului produs in parcul de birouri, iar…

- Tineri voluntari din Italia, Spania, Grecia și Franța vor face un stagiu de voluntariat de șapte luni in județul Vrancea, in perioada 1 noiembrie 2017 – 30 iunie 2018, in cadrul unui nou proiect al Asociației „Voluntariat pentru Viața”. Proiectul, intitulat „Share Voluntereeng”, va fi derulat in Marașești,…

- Oamenii de știința au descoperit leziuni cauzate la nivelul arterelor cu mult timp inainte de apariția simptomelor sau de dezvoltarea bolii. Potrivit autorilor studiului, noua descoperire ar putea deveni un instrument important in lupta contra maladiilor cardiovasculare, aflate la originea…

- In cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Campulung, pe ordinea de zi s-a aflat si un acord ce urmeaza a fi incheiat intre Asociatia CHINARO si Primaria Campulung. Proiectul este foarte clar, in cadrul acestuia se doreste intensificarea cunoasterii interculturale romano-chineze prin furnizarea…