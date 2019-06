Stiri pe aceeasi tema

- Automobilul, un Fiat 500 de culoare alba, a fost furat in noaptea de 13 spre 14 decembrie din zona Salii Olimpia din Timișoara. Proprietara l-a lasat in curtea casei, cu cheile in contact, iar persoane necunoscute l-au furat. Au montat pe el placuțe de inmatriculare furate de pe o alta mașina…

- Este deja o tradiție ca maicuțele de la Timișeni-Șag sa vopseasca cele o mie de oua, an de an. Dupa ce sunt vopsite, ouale sunt așezate in forma de cruce in curtea manastirii. Ouale roșii vor fi puse pe masa de Paști și vor fi date oamenilor nevoiași. In Vinerea Mare, dinaintea Sfintelor Paști,…

- O tanara aflata in suferinta are nevoie de bani pentru tratament. Alina are 28 de ani si sufera de boala Lyme. Mesajul impresionant lansat pe Facebook: Oameni cu suflet, apelez la dumneavoastra pentru a o ajuta pe Alina, o fata de 28 de ani sa aiba sansa sa se trateze de o boala grea, care se agraveaza…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui barbat de 47 de ani. Acesta circula pe Calea Circumvalațiunii, iar la intersecție cu Calea Bogdaneștilor nu a respectat distanța regulamentara in trafic. A lovit din spate autoturismul aflat in fața sa și l-a proiectat, la randul lui, in cel…

- Trei tineri care s-au specializat devreme in furturi din autoturisme, și care acționau dupa lasarea nopții pe strazile din Timișoara, au fost prinși in flagrant de polițiștii timișoreni. Oamenii legii i-au prins pe hoți noaptea trecuta, pe strada Gavril Musicescu. Tinerii de 18, 21 și 22 de ani tocmai…

- Oamenii din Videle, judetul Teleorman, orasul de unde provine Viorica Dancila, stiu prea putin despre activitatea acesteia ca europarlamentar, dar sustin in schimb ca este un „un om bun". Au totusi o suparare: orasul, candva un adevarat centru al petrolului in sudul tarii, este acum in coma. Pe o banca…

- Protestul angajatilor care vor ramane fara loc de munca in urma inchiderii fabricii de napolitane de la Timisoara care apartine multinationalei Nestle a continuat vineri la Bucuresti. Oamenii cer compensatii mai mari pentru ca isi vor pierde slujbele, sustinand ca colegii lor din alte tarii au primit…