- Atentatele din 11 Septembrie 2001 l-au impresionat nu doar pe Bruce Springsteen, care in 2002 a lansat albumul 'The Rising' ca raspuns muzical, ci si pe fiul sau Sam de 7 ani, care a promis ca atunci cand va fi mare se va face pompier, relateaza online ABC.

- Sebastian Moga (47 de ani), antrenorul secund al lui Dinamo, a comentat victoria cu emoții reușita de echipa sa in fața Academicii Clinceni, scor 4-2. „E victoria lui Neagoe. Ma bucur pentru el și pentru tot staff-ul. E o victorie meritata, sper ca acesta este inceputul. E un restart al echipei. A…

- Sunt cuvintele cu care presedintele filialei ALDE Alba, domnul Ioan Lazar descrie succint realitatea politica din judet.In locul unitatii, al cooperarii si al sprijinului reciproc, Dirzu prefera o politica dezbinatorie, fara perspective. S-a vazut asta si votul dat pentru alegerea noului viceprimar…

- FCSB l-a vandut marți pe fundașul dreapta Romario Benzar, 27 de ani, la Lecce, pentru 2.000.000 de euro. Benzar s-a ințeles cu Lecce pe trei ani, pentru un salariu de 45.000 de euro pe luna, de trei ori mai mare decat avea la FCSB, la care se adauga bonusuri și prime de performanța. Digi Sport a dezvaluit…

- James Rodriguez (27 de ani) nu va mai continua la Bayern Munchen din vara! Desi columbianul declara ca vrea sa ramana, gruparea bavareza nu a fost convinsa de evolutiile sale si nu va achita clauza de cumparare de la Real, prevazuta in contractul de imprumut, anunța MEDIAFAX.Astfel, James…

- Bruce Springsteen a anuntat ca va inregistra in toamna primul album cu E Street Band din ultimii sapte ani si ca un turneu de promovare a acestuia va avea loc in 2020.Muzicianul american a declarat pentru site-ul de stiri Repubblica: „Voi inregistra cu E Street Band in toamna, iar cand vom…

- Daca ati ratat acest Concert’n 4 in toamna, la finalul Festivalului International de Teatru Oradea, incercati sa nu il ratati vineri, 31 mai, in Parcul Libertații (langa pianina) incepand cu ora 20:00. Concertul este organizat de Florius Art cu sprijilul Visit Oradea si este gratuit.…

- Un pompier a ieșit dintr-o curte inundata cu un bebeluș nou-nascut in brațe, incercand sa-l salveze din calea apelor. Acest gest de omenie a sensibilizat atat presa, cat și oamenii și in scurt timp poza a devenit virala