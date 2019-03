Stiri pe aceeasi tema

- Femeia a fost grav bolnava, iar el i-a promis ca, daca se va face bine, ii va aduce o dovada a dragostei pe care i-o poarta și s-a ținut de cuvant! The post Un batran de 85 de ani i-a dat un nou inel de logodna sotiei care i-a fost 63 de ani alaturi. Video appeared first on Renasterea banateana .

- Un baietel in varsta de doar opt ani din Statele Unite a decis sa faca un gest impresionant dupa ce a aflat de la mama lui povestea unei fetite bolnave de cancer. Dupa doi ani in care si-a lasat parul sa creasca, copilul l-a donat pentru realizarea unor peruci care sa ajunga la fetitele ce-si pierd…

- O fetița de 7 ani, provenita dintr-o familie de imigranți care au incercat sa intre ilegal in Statele Unite, a murit intr-un centru de detenție de la frontiera americana din statul New Mexico, scrie BBC News. Potrivit presei americane, fetita, care a trecut ilegal frontiera alaturi de tatal sau si de…

- Generalul Nicolae Ciuca, seful Statului Major al Apararii (SMAp), si generalul-maior Marian Sima, seful Directiei Informatii Militare, au primit vineri Medalia de onoare a Fortelor pentru Operatii Speciale ale Statelor Unite ale Americii, relateaza agerpres.ro.citește și: Detalii neștiute…

- Salutam adoptarea de catre Camera Reprezentanților din Congresul SUA a Rezoluției prin care se sarbatorește ”Centenarul Marii Unirii a Romaniei din 1918”, marturie a legaturii istorice dintre Romania și SUA și a excelentei cooperari in cadrul Parteneriatului Strategic dintre Romania și Statele Unite…

- Statele Unite au acuzat miercuri China ca a condus atacuri cibernetice pe teritoriul sau și a piratat baza de date a gigantului hotelier Marriott, care conține informații cu privire la 500 de milioane de clienți, relateaza AFP, citat de Hotnews. ...

- Georgia a respins propunerea Statelor Unite de a o trimite ca ambasador la Tbilisi pe Bridget Brink.Presa americana scrie ca motivul il constituie presupusa atitudine favorabila a doamnei Brink fata de fostul presedinte georgian, Mihail Saakashvili.

- Rusia este a doua cea mai mare producatoare de arme in 2017, dupa Statele Unite ale Americii, un loc ocupat anterior de Marea Britanie, potrivit unui raport al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (Sipri), lansat luni, relateaza AFP.