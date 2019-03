Stiri pe aceeasi tema

- Cu 22 de voturi pentru, ale liberalilor și unul impotriva și 6 abțineri, ale social-democraților, plenul Consiliului Județean Suceava a aprobat astazi, intr-o ședința extraordinara, proiectul de hotarire privind repartizarea a aproximativ 579 de milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor locale.…

- Brașovenii care iși izoleaza termic blocurile pot beneficia de reducere la impozit pe o perioada de șapte ani. Vecinii care nu se supun majoritații pot fi obligați sa plateasca lucrarea, dupa ce legea a fost schimbata 2.656 de familii de brașoveni, majoritatea proprietari la bloc, au beneficiat,…

- Și in anul 2019 romanii pot beneficia de programul ”Prima casa”, pentru a-și cumpara sau construi locuințe, iar statul garanteaza in proporție de 40% sau 50% creditul pe care il face cumparatorul la finanțator.

- Statul acorda o reducere de 10% pentru cei care iși platesc impozitul pe locuința 2019 integral pana pe 31 martie. Insa, in mod normal, impozitul se poate plati in doua tranșe egale, pe 31 martie și pe 30 septembrie. Pentru cei care au in proprietate mai multe cladiri care se afla in aceeași…

- din fondurile autoritatiilor guvernamentale Apararea sanatatii animalelor, prevenirea transmiterii de boli la animale si de la animale la om, siguranta alimentelor destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale si protectia mediului, in raport cu cresterea animalelor, constituie o…

- Statul acorda o reducere de 10% pentru cei care iși platesc impozitul pe locuința 2019 integral pana pe 31 martie. Insa, in mod normal, impozitul se poate plati in doua tranșe egale, pe 31 martie și pe 30 septembrie. Citeste mai departe pe DC Business. Vezi si: Infotrafic 23 februarie.…

- Cei care se gandesc sa isi cumpere un apartament sau o casa anul acesta sunt sfatuiti de experti sa nu se grabeasca. Spre finalul anului, sau cel mai tarziu anul viitor, preturile ar urma sa scada cu cel putin 25 de procente, potrivit analizelor Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari. Anul…

- Este prima zi din an cand romanii isi pot plati taxele si impozitele locale pentru anul in curs. Statul acorda o reducere de 10% persoanelor fizice care iși platesc in avans impozitul. Data limita pana la care este valabila aceasta ...