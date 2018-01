Impozitul pe gospodarie revine in discutie, fara argumente! Contraargumentele lui Gabriel Biris!

Stiri pe aceeasi tema

- "Noi anul trecut am spus ca impozitul global, asa cum a fost prezentat anul trecut, e o chestie care nu se poate aplica, (...) trebuie amanat, trebuie scos si s-a si intamplat in 2017. Eu in continuare cred ca un impozit global sau impozit pe familie sau nu mai stiu exact cum se numeste sau pe gospodarie…

- Fostul inspector sef al Inspectoratului Scolar Constanta, Gabriela Bucovala, se intoarce in functie dupa ce instanta a dispus, luni, suspendarea executarii ordinului Ministerului Educatiei, prin care fusese demisa din functie. Decizia instantei este executorie, dar poate fi atacata cu recurs.

- Familiile ar putea beneficia de deduceri pentru copii, precum cheltuielile pentru meditatii, daca se va aplica impozitul pe gospodarie, a declarat, luni, ministrul propus al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, dupa audierile din comisiile parlamentare reunite. “Asa este, este in programul de guvernare. Este…

- Schimbarea premierului e prilej pentru orice frustrare mai veche sa iasa la lumina. Orice idee care nu a gasit ințelegere poate sa-și faca loc, din tenebrele creierelor care au generat-o, inapoi in lumina reflectoarelor.

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global, care nu este operationalizat inca, deoarece Ministerul Finantelor nu dispune deocamdata de logistica necesara. ”Am discutat…

- Rovana Plumb si-a prezentat demisia din functia de ministru al Fondurilor Europene intr-o sedinta CEx PSD, impreuna cu Seviul Shhaideh, dupa ce DNA a anuntat inceperea urmaririi penale impotriva lor in dosarul Belina. A fost o sedinta cu scantei la finele careia Liviu Dragnea a declarat ca…

- ”Am diiscutat despre program si o serie de masuri care sunt incluse in programul de guvernare. Ma refer la masuri de ordin fiscal sau de ordin salarial. Din programul de guvernare s-a scos taxa de solidaritate, care la instalarea guvernului precedent a facut o serie de valuri. Nu am considerat oportuna…

- Fosta prezentatoare de la Acces Direct, Mirela Vaida, revine in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Anuntul a fost facut de indragita vedeta tv pe retelele de socializare. Vesti bune pentru admiratorii Mirelei Vaida! Indragita prezentatoare tv revine…

- Guvernantii nu renunta la ideea de a stoarce cat mai multi bani de la populatie, indiferent sub ce forma o fac. Dupa ce au anuntat ca iau in calcul cel putin o amanare a termenului de depunere a Formularului 600 si ulterior o modificare a bazei de impozitare, oficialii reiau ideea introducerii controversatului…

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din cedarea folosinței bunurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, investiții, asocieri cu persoane juridice sau din alte surse vor fi obligate sa depuna formularul 600 in aceleași condiții ca și pana acum,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, luni, înaintea CExN, ca nu exclude introducerea impozitului pe gospodarie în programul de guvernare, el aratând ca CExN va dezbate în aceasta perioada, pâna la finalul

- "Am avut niste discutii ieri, unele telefonice, alti colegi au venit la Bucuresti si parerea cvasiunanima, cu care si eu am fost de acord, a fost ca ne-am grabi daca azi am discuta ministri si am stabilit de ieri ca nu discutam ministere si ministri. Am inceput de ieri discutii despre programul de guvernare",…

- Dragnea: Nu exclud introducerea impozitului pe gospodarie in programul de guvernare Liderul PSD Liviu Dragnea a sustinut, luni, inaintea CExN, ca nu exclude introducerea impozitului pe gospodarie in programul de guvernare, el aratand ca CExN va dezbate in aceasta perioada, pana la finalul saptamanii,…

- CONTINUARE…. Asociatia Myosotis Romania ofera si anul acesta sticla pentru apa calda tuturor batranilor si persoanelor care sufera de diverse dureri musculare. Inca de la construirea Planului Strategic al Asociatiei Myosotis Romania si stabilirea directiilor de actiune pentru urmatorii cinci ani, membrii…

- Bianca Dragusanu tace si face! Prezentatoarea oficiala a emisiunii ”Te vreau langa mine” isi vede de drumul ei si a ignorat complet subiectul revenirii Gabrielei Cristea la Kanal D, ”intretinandu-si” telespectatorii cu altfel de marturisiri. Bianca Dragusanu a deschis editia de joi a emisiunii ”Te vreau…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca bugetul local 'pierde' 60 de milioane de lei ca urmare a reformei fiscale, mentionand ca administratia locala va incerca sa compenseze suma respectiva cu alte venituri, in special fonduri europene. 'Marea…

- Fostul secretar de stat in Ministerul Finanțelor, avocatul Gabriel Biriș a criticat pe pagina de Facebook un comunicat al DNA, prin care instituția informeaza despre decizia de a trimite in judecata a doi oameni de afaceri, unul dintre aceștia deputat in Parlamentul Romaniei.

- Sfinți pomeniți pe 2 ianuarie 2018. Sfinții Serafim și Silvestru (foto) sunt pomeniți in calendarul creștin-ortodox marți, 2 ianuarie 2018. Sfantul Serafim de Sarov s-a nascut la 19 iulie 1759, in orașul Kursk din Rusia, primind la botez numele de Prohor. A ramas orfan de tata la varsta de 3 ani. Cand…

- Premierul Mihai Tudose spune ca introducerea unui nou timbru de mediu trebuie sa urmareasca o solutie pentru a incuraja introducerea in piata a masinilor noi si eliminarea, pe cat se poate, a celor care polueaza excesiv, afirmand nu trebuie inlocuita o taxa cu o alta taxa. ”Timbrul de mediu, asa cum…

- Impozitul pe gospodarie revine in discutie. Executivul a renuntat la aceasta taxa, inca din vara, dar liderul PSD, Liviu Dragnea, a readus-o in discutie, intr-o interventie la Antena 3. Seful PSD spera chiar ca aceasta noua taxa sa se aplice din 2019. Specialistii in domeniul fiscalitatii spun insa…

- Titlurile au forma dematerializata și remunereaza investitorii cu o dobanda anuala. Veniturile obținute din deținerea titlurilor emise de Statul Roman, prin Ministerul Finanțelor Publice, vor fi neimpozabile, conform actualelor prevederi din Codul Fiscal. Noul program ofera posibilitatea…

- Schimbarea filosofiei de taxare a veniturilor personale, prin trecerea la impozitul pe gospodarie, si decizia de transfer a contributiilor sociale de la angajator la angajat au reprezentat cele mai dezbatute subiecte de ordin fiscal in acest an, scrie Agerpres.

- Schimbarea filosofiei de taxare a veniturilor personale, prin trecerea la impozitul pe gospodarie, si decizia de transfer a contributiilor sociale de la angajator la angajat au reprezentat cele mai dezbatute subiecte de ordin fiscal in acest an. In 4 ianuarie, candidatul propus sa preia…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri, despre proiectul de lege privind statutul Casei Regale, al carui inițiator este, alaturi de Calin Popescu Tariceanu, ca ”este o discuție foarte serioasa, despre simboluri”, și ca nu va incuraja o discuție simplista, in privința beneficiilor Casei Regale,…

- Tehnicianul in varsta de 64 de ani, care are 382 pe banca roș-galbenilor in toate competițiile, revine printre "lei" dupa patru ani. La unele cluburi, oricand e o problema, un antrenor dedicat pe viața apare și o rezolva. La Bayern, este Jupp Heynckes, 72 de ani, a 4-a oara pe banca dupa patru ani de…

- Legile Justitiei | Senatul a adoptat Legea privind statutul magistratilor. Amendamentul lui Serban Nicolae, votat Senatul a adoptat marti, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statului magistratilor, printre cele mai importante prevederi fiind cele legate de…

- Trichineloza este o boala parazitara care se transmite la om (zoonoza) prin consum de carne de porc (domestic sau salbatic) si produse din carne de porc neexaminate sanitar veterinar prin examen trichineloscopic direct/ digestie artificiala, iar la porcul viu infestat cu parazitul trichinela spiralis…

- Borussia Dortmund a caștigat derby-ul rundei in Bundesliga, scor 2-1 cu Hoffenheim pe teren propriu, și a revenit pe podium. Este a doua victorie din doua meciuri pentru noul antrenor, Peter Stoger. In ciuda unui inceput de meci in care a avut doua oportunitați importante de a inscrie, Dortmund s-a…

- Bugetul aprobat pentru Administrația Prezidențiala este de 57.558.000 lei cu 20,68% mai mare ca in 2017. Parlamentarii din cele doua comisii au respins un amendament care prevedea reducerea, cu 3,7 milioane lei, a sumelor propuse pentru cheltuielile de personal și marirea cu aceeași suma pentru…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca in arcul guvernamental si la nivelul majoritatii parlamentare nu s-a discutat despre suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in ciuda scenariilor in acest sens vehiculate in ultima perioada in presa. "Aceasta chestiune eu am vazut-o…

- Guvernul vrea inchisoare pentru patronii care nu platesc contribuțiile sociale pentru angajați și alte impozite, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența emis, joi, de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Proiectul de ordonanța de urgența prevede ca fapta angajatorior de a nu plati contribuțiile…

- Directorul sportiv al FC Dinamo, Ionel Danciulescu, a declarat ca vineri se va afla la Iasi, unde va discuta cu tehnicianul CSM Poli Iasi, Flavius Stoican. Danciulescu nu exclude posibilitatea de a pleca de la gruparea bucuresteana, insa a precizat, la Digi Sport, ca va lua o decizie dupa pauza competitionala.“Maine…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat joi o emisiune de obligatiuni de 400 milioane de lei, cu scadenta la trei ani si o dobanda de 3,38% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 888 milioane lei, din care bancile au licitat…

- La 99 de ani de la Marea Unire, interpretul de muzica populara Ion Paladi revine cu un nou videoclip, "Romania mea frumoasa". El reda povestea de viata a unui scriitor roman, nevoit sa emigreze in America pentru a-si scapa de persecutarile regimului comunist.

- Inspectorii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) au efectuat in perioada ianuarie - octombrie 2017 un numar de 34.289 verificari la contribuabili persoane juridice si fizice, in urma carora au fost aplicate amenzi in valoare totala de 18,8 milioane de lei si s-a diminuata pierderea fiscala…

- Ministerul Afacerilor Interne a trimis catre Ministerul Finanțelor Publice propunerea de menținere in anul 2018 a punctului-amenda, la valoarea din prezent, respectiv 145 de lei. Masura plafonarii valorii punctului de amenda va fi insoțita de acțiuni cu caracter preventiv in domeniul siguranței rutiere,…

- BNR raspunde acuzatiilor premierului Mihai Tudose Purtatorul de cuvânt al BNR declara ca BNR îsi îndeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe primul ministru la o discutie. Dan Suciu a mentionat ca pâna…

- Fostul international Lucian Sanmartean a semnat, miercuri, un contract cu echipa de fotbal FC Voluntari, a anuntat clubul intr-un comunicat Prezentarea oficiala a mijlocasului care a mai jucat la Gloria Bistrita, Panathinaikos Atena, Utrecht, FC Vaslui, Steaua, Al Ittihad Jeddah, Pandurii Targu Jiu…

- Romania a incasat, in primul semestru al anului, 31 milioane dolari SUA in contul creanțelor Romaniei de dinainte de 31 decembrie 1989, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor Publice in ședința de guvern de miercuri. Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ministerul Finanțelor…

- Simona Patruleasa revine in cinematografe, alaturi de Dorin Chioțea și Anca Serea . Cele trei sunt vocile unor personaje din filmul de animație „Dragonul vrajit”, care va fi proiectat in majoritatea cinematografelor din țara, incepand cu data de 1 Decembrie 2017. A fost o experiența inedita pentru cele…

- Premierul este desemnat de catre președintele Romaniei și orice discuție despre o persoana pentru aceasta funcție nu iși are locul, a declarat, vineri, liderul deputaților liberali Raluca Turcan, dupa depunerea moțiunii de cenzura. "PNL reitereaza ceea ce a spus și pâna…

- Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a fost implicat acum trei zile într-un scandal monstru, produs într-un club de fițe din București, iar imaginile au facut înconjurul presei.

- Diminuarea contributiei obligatorii la fondurile de pensii administrate privat Pilon II de la 5,1% la 3,75% incepand cu 2018 va duce la scaderea semnificativa a veniturilor viitorilor pensionari, care pierd nu doar din sumele care nu vor fi virate in conturile lor, aproximativ 300 milioane euro…

- Gabriel Biriș, despre transferul contribuțiilor sociale. Gabriel Biriș, fost secretar de stat in Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a declarat vineri – 11 noiembrie, la Targu-Jiu, ca marii caștigatori ai ordonanței de urgența privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat vor…

- Vicepresedintele PNL Laurentiu Leoreanu indeamna administratiile locale sa intre in greva "ca o ultima solutie pentru a opri demersurile fiscale aberante ale PSD", daca guvernul nu majoreaza cota din impozitul pe venit ce revine primariilor astfel incat bugetele acestora sa nu fie diminuata, potrivit…

- "Aseara, inainte de emisiune am avut o discutie cu Adrian Dobre, secretarul de stat de la ministerul ala despre mediul de afaceri si IMM-uri... A fost socat cand i-am spus ca OUG aprobata ieri sterge Romania de pe harta investitorilor noi (mari sau mici, nu conteaza) prin faptul ca au eliminat…

- Cifrele vehiculate de ministrul de Finante Ionut Misa care arata ca angajatorii nu au platit contributii pentru peste doua milioane de angajati creeaza senzatia ca o mare parte din antreprenori sunt hoti, ceea ce „este extrem de nedrept”, considera consultantul fiscal Gabriel Biris, fost secretar de…

- Cadavrul unei femei de 67 de ani care a murit dupa ce i s-a facut rau a stat mai bine de o ora pe caldaram, in comuna Balcesti, judetul Valcea, din cauza unor neintelegeri intre autoritati cu privire la cui ii revine atributia de a ridica trupul. Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Valcea, Sandra…

- Proiectul de Ordonanța privind modificarea Codului fiscal va fi discutat in ședința de Guvern de miercuri, inclusiv cu transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, a declarat luni, la Parlament, ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa. "Am avut o discuție cu premierul.…