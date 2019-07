Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a numarat printre managerii prezenți, marți, la discuțiile de la Guvern, convocate in prezenta premierului si a miniștrilor Culturii și Finanțelor, pe fondul recentului protest de la Victoriei, directorul Teatrului Național a fost cat se poate de clar in momentul in care a spus, de aceasta…

- Presedintele organizatiei PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat vineri ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a propus, in sedinta Comitetului Executiv National, ca aceia care pierd functiile pentru care candideaza la congres sa plece si din functiile guvernamentale, propunere care nu a fost…

- Intrebat de jurnalisti daca se pregateste pentru a fi guvernatorul BNR, Eugen Teodorovici a spus ca nu s-a pus problema de asa ceva. "Am auzit aceasta aberatie, nu stiu cine tot lanseaza aceste stiri. Am spus de fiecare data ca daca voi dori sa ma duc intr-o pozitie o sa anunt public. Nu stau…

- Guvernul a decis, miercuri, sa suplimenteze cu 650 milioane de lei bugetul Ministerului Mediului pentru restituirea taxei auto, din Fondul de rezerva bugetara al Executivului prevazut pe acest an, a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, Nelu Barbu, potrivit Mediafax. „Guvernul a aprobat un proiect…

- O intalnire intre premierul Viorica Dancila, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si primarii unor localitati va avea loc miercurea viitoare, la sediul Guvernului. Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a anuntat marti, dupa intalnirea pe care a avut-o la Guvern cu premierul Viorica Dancila si ministrul…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a anunțat ca va avea o intalnire saptamana viitoare cu reprezentanții Asociației Romane a Bancilor (ARB) pentru a discuta despre reducerea costurilor pentru creditele in derulare și refinanțari, in contextul inlocuirii indicelui ROBOR cu indicatorul de referința.…

- In cazul in care se reuseste instaurarea noului Guvern, chiar intr-o saptamana vine misiunea Fondului Monetar International deplina, care ar urma sa faca o evaluare si sa stabileasca conditii pentru urmatoarea transa din finantarea FMI. O spune ministrul Finantelor, Ion Chicu, intr-un interviu pentru…

- Ministrul german al apararii Ursula von der Leyen a discutat vineri la Pentagon despre viitorul luptatorilor straini ai gruparii Stat Islamic din Siria, un dosar in care au aparut frictiuni intre Berlin si Washington, transmite AFP. "Am dat asigurari inca o data ca vom aborda fiecare caz in mod individual",…