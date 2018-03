Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat joi prin ordonanta comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa. Potrivit unei estimari a Minis­terului de Finante fa­cuta in baza numarului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca in sedinta de guvern va fi aprobata ordonanta care comaseaza cele sapte declaratii intr-una singura, aceasta putand fi depusa, inclusiv electronic, pana pe 15 iulie, iar plata contributiilor urmand sa fie efectuata pana pe 31 martie 2019.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca in sedinta de guvern va fi aprobata ordonanta care comaseaza cele sapte declaratii intr-una singura, aceasta putand fi depusa, inclusiv electronic, pana pe 15 iulie, iar plata contributiilor urmand sa fie efectuata pana pe 31 martie 2019.

- Guvernul va adopta in sedinta de guvern de joi ordonanta de urgenta privind Declaratia unica. Premierul Viorica Dancila a spus ca aceasta va usura viata contribuabililor si va eficientiza munca Fiscului. "Inca inainte de preluarea mandatului am promis ca declaratia 600 dispare. Am cerut o…

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice este o solutie buna, declarat presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o conferinta de presa. Potrivit lui, chiar și…

- Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net anual, altele decat veniturile din arendare, au obligatia sa depuna Declaratia unica in termen de 30 de zile de la incheierea contractului intre parti.

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. Iata cum va arata, potrivit proiectului…

- Potrivit unui proiect de hotarare aflat in dezbatere pe site-ul municipalitatii, dupa ce conform datelor INS, rata anuala a inflatiei a crescut de la 2,1 in decembrie 2016 la 3,3% in decembrie 2017, impozitele si taxele locale din Bucuresti ar putea creste in 2019 cu rata...

- Vești nu foarte bune! Se scumpește RCA! Mai exact, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA), iar tariful de referinta mediu ponderat in functie de numarul de expuneri pe fiecare segment pentru persoane fizice este de 756 lei,…

- ROBOR, indicele la care se calculeaza dobanzile la creditele in lei , a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,08% la trei luni, de la 2,07% vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel, indicele ROBOR la trei luni a revenit la valoarea de la finele lunii decembrie 2017.…

- Depunerea cererii unice pentru subvențiile APIA pe 2018 incepe din 1 martie. Depunerea documentelor se va face in mod similar cu cea de anul trecut, perioada legala de inregistrare a cererii unice fiind intre 1 martie și 15 mai. Agricultorii și crescatorii de animale sunt invitați sa depuna cererea…

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in propritatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața, atrage atenția Adrian Vascu, fost președinte al ANEVAR, pentru Capital.

- În luna ianuarie 2018, au fost vândute, la nivelul întregii tari, 39.482 de imobile, cu 16.315 mai multe decît în ianuarie 2017, cele mai multe în Bucuresti, informeaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. În Bucuresti s-au vândut…

- Vesti tot mai proaste vin de la Banca Nationala a Romaniei. Preturile vor creste in acest an cu mai multe procente decat era estimat. Mai precis, BNR prognozeaza ca rata medie a scumpirilor va fi de 3,5% fata de estimarea initiala de 3,2 procente. Pretul energiei electrice, acciza pe combustibil care…

- Cererea pentru locuințe de inchiriat aflate in zona de nord a Capitalei a crescut cu circa 30%-40% la inceputul anului 2018 fața de perioada similara a anului trecut. Motivul? Numarul tot mai mare de angajați care vin in București pentru a lucra in marile companii care iși au sediile in zona. Cartierul…

- PSD, care trebuia sa faca impozit progresiv, iar la unele categorii sociale sa creasca impozitul, scade impozitele. In acest fel, se rezolva foarte bine problema cu salariile 'nesimțite'. De cealalta parte, exista, de asemenea, o mare duplicitate. Toți cei care sunt de dreapta doresc ca statul…

- Agresiunile fizice sau verbale din trafic, precum si sicanarile care duc la provocarea de pagube materiale ar putea fi sanctionate cu amenda sau chiar cu inchisoare, in functie de gravitatea lor, potrivit unei initiative legislative de modificare a Codului Rutier propusa de senatorul PNL de Bistrita-Nasaud…

- Romania a intrat pe pietele internationale pentru prima data in 2018, facand un pas spre atingerea obiectivului sau de a creste anul acesta suma atrasa de la investitorii straini la 5 miliarde de euro (6,2 miliarde de euro), scrie Bloomberg. Romania a iesit cu doua tipuri de obligatiuni: una pe o perioada…

- Programatorii ce detin studii medii si care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti de la 1 februarie de de impozitul pe salariu, a anuntat recent Ministerul Comunicatiilor.

- Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, a anuntat recent Ministerul Comunicatiilor.

- Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, a anuntat recent Ministerul Comunicatiilor. In acest sens, Ordinul comun al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale,…

- Vineri, coalitia pentru guvernare PSD-ALDE a publicat noul program de guvernare pe care se va baza guvernul Viorica Dancila, prin care TVA scade de la 19% la 18%, salariul minim net creste cu 100 de lei pe an, iar pentru cei cu studii superioare cu 150 de lei pe an, iar punctul de pensie creste cu 60%.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri ca taxa de solidaritate a fost eliminata din programul de guvernare si a aratat ca legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii.

- Daca la inceputul anului, Primaria anunta ca taxele si impozitele locale pe 2018 se pot achita din 15 ianuarie, startul platilor a fost furat cu o saptamana in mediul online. Acum, tocmai cei care s-au grabit sa scape de grija impozitelor au… o grija in plus. De ce? Pentru ca ei au platit impozitele…

- Persoanele fizice care au imobile in proprietate platesc impozit diferit in funcție de destinația imobilului respectiv, potrivit Codului fiscal. Intr-un fel se pune problema daca imobilul e doar pentru locuit, alta e situația cand nu are scop de locuit. Insa cea mai complicata ipoteza e cea in care…

- Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) a vandut in noua ani 3.657 de apartamente, din care aproape 2.400 au fost cumparate cu surse proprii. Adica cu banii jos sau cu rate direct la primarie, dupa plata unui avans de 15%. 657 de locuinte construite de ANL, destinate inchirierii, au fost vandute anul…

- Foto: Florian Ispas Pentru mai multe cladiri din Targoviște proprietarii vor plati impozite majorate cu 500%, daca consilieri locali vor Post-ul TARGOVIȘTE: Impozitele pentru unele cladiri ar putea crește cu 500% apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Tinerii care vor sa-si construiasca o casa in 2018 pot primi o mana de ajutor de la stat, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit. Totusi, pentru a putea beneficia de aceasta facilitate, solicitantii trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Regulile pentru acordarea gratuita de teren pentru…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania rovinieta va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone categoriile C si D , urmand sa se majoreze cu cel putin 85 , reiese dintr un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor citat de Romaniatv.net.…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a coborat joi pe piata interbancara sub pragul de 2% si a ajuns la 1,98% la trei luni, de la 2,03% miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). In ceea ce priveste indicele la 6 luni, acesta a ajuns, joi,…

- „Incepand cu data de 15 ianuarie se vor putea plati impozitele la Barlad. In mare, au ramas aceleași de anul trecut, insa, in cazul impozitelor pe locuințe, au fost aduse mici modificari datorita zonarii. Mici modificari au fost aduse și la impozitele pentru autovehiculele cu o capacitate mai mare de…

- Pentru anul 2018, Consiliul Local al Municipiul Sebeș, la propunerea primarului Dorin Nistor, a adoptat, pentru persoanele fizice, nivelul minim al impozitelor si taxelor locale prevazute in Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Prezentam, mai jos, sintetic taxele locale: (click pe fiecare dintre…

- De la prima ora a diminetii, galatenii, majoritatea varstnici, au stat la coada in fata sediului central al Finantelor publice locale, sa intre cat mai repede pentru a-si plati taxele si impozitele pe anul 2018. 200 de persoane erau dimineata veniti sa isi plateasca darile. "Sunt de la ora cinci aici,…

- Primaria Alba Iulia a anuntat ca luni, 8 ianuarie, este prima zi de plata pentru taxele și impozitele aferente proprietaților deținute de contribuabilii municipiului Alba Iulia. Primul termen limita de plata este 31 martie 2018, iar al doilea termen este 30 septembrie 2018. Impozitul anual mai mic de…

- Primaria Municipiului Blaj anunta ca marti, 9 ianuarie 2018, va incepe incasarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018. Platile se pot face zilnic, de luni pana vineri, intre orele 8.15 si 15.15, la Biroul Impozite si Taxe din cadrul Primariei Blaj. Blajenii (persoane fizice) care isi vor achita…

- Consumul brut de energie al tarii va creste in urmatoarea saptamana, ajungand ca, pe 10 ianuarie, sa depaseasca 9.800 de MW, adica aproape de recordul absolut de 10.000 de MW atins in urma cu un an, potrivit unor documente ale Transelectrica. Consumul national era pana acum de circa 8.000…

- Programul Prima Casa va beneficia de mai puține fonduri in 2018. Mai exact, statul va aloca cu jumatate de miliard de lei mai putin pentru garantarea imprumuturilor. Specialistii sunt de parere ca suma alocata in acest an nu va reuși sa acopere solicitarile tuturor aplicanților. Conform prognozelor,…

- Incepand de luni impozitul pe venit scade de la 16 % la 10% , ceea ce inseamna ca pensiile a 250 de mii de pensionari vor creste in medie cu 7 procente. La jumatatea anului toate pensiile se vor mari deoarece punctul de pensie va creste de la 1000 de lei, cat este in prezent, la 1100 de lei,…

- Principalele masuri intrate in vigoare de la 1 ianuarie: - Salariul minim brut pe economie creste de la 1.450 la 1.900 de lei. - Impozitul pe venit scade de la 16- la 10- pentru persoanele care obtin venituri din salarii, pensii, activitati independente, insa pentru veniturile din dividende se mentine…

- De cand se vor putea plati taxele și impozitele locale, in 2018. Procedurile on-line ale Primariei Primarul i-a atenționat pe clujeni sa nu se așeze la rand in 3 ianuarie, pentru plata taxelor și impozitelor locale. Atenție! Taxele și impozitele locale nu se vor putea achita decât începând…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2018 se schimba complet filosofia fiscala in sensul ca angajatorii nu vor mai plati contributiile sociale, acestea trecand in seama angajatilor. Raman astfel doar doua contributii sociale: CASS si CAS si salariul brut trebuie sa fie mai mare cu 22%. Salariul minim brut…

- Pentru ca a fost amenințat cu procese și a renunțat la taxa turistica, primarul Nicolae Robu anunța, la final de an, ca nu va crește taxele și impozitele in Timișoara in anul care vine, chiar daca el estimeaza o gaura bugetara de circa 33 de milioane de euro, in 2018, din cauza noilor prevederi fiscale…

- Anul 2018 aduce mai multe schimbari pentru romani. Printre acestea se numara faptul ca salariul minim brut pe economie creste cu 31%, de la 1 ianuarie 2018. Astfel de la 1.450 de lei cat e in prezent, va ajunge la 1.900 de lei. Taxele si impozitele vor creste si ele, astfel, ca la ultima sedinta din…

- Grupul Superbet Holding, cel mai mare angajator din domeniul pariurilor sportive in Romania, a anuntat joi ca va creste salariul brut al celor peste 2.500 de angajati din cele aproape 1.000 de agentii ale grupului si ca va suporta integral contributiile angajatorului in salariul brut al angajatului…

- Primarul municipiului Zalau, Ionel Ciunt, a anunțat joi, in cadrul ultimei ședințe de consiliu local din 2017, ca impozitele zalauanilor vor ramane, in 2018, la același nivel cu cele din anul care se incheie. Cota de impozitare aplicata cladirilor nerezidențiale va fi de 0,3 la suta in privința persoanelor…

- La conferința de presa de miercuri, 20 decembrie, primarul Piteștiului, Cornel Ionica, a anunțat majorarea taxelor și impozitelor locale. Inca nu s-a hotarat de cand vor crește impozitele, insa majorarea va fi de maxim 18 – 20%. ”Impozitele și taxele locale in Pitești nu au mai fost majorate de 11 ani.…

- Cornel Ionica a vorbit despre cel mai arzator subiect al momentului si anume taxele si impozitele locale pe anul 2018. Edilul a recunoscut ca acestea vor fi majorate. „Am mai spus ca suntem singurul oras care in ultimii ani nu a majorat cu un leu taxele, dar acum o vom face. Probabil ca vom creste…

- Taxele si impozitele locale din mai multe localitati vor creste din 2018, odata cu trecerea contributiilor de la angajator la salariat, potrivit informatiilor transmise de patronatele IMM-urilor locale, precum si din mass-media/transparenta decizionala.

- Taxele si impozitele locale din mai multe localitati vor creste din 2018, odata cu trecerea contributiilor de la angajator la salariat, potrivit informatiilor transmise de patronatele IMM-urilor locale, precum si din mass-media/transparenta decizionala.

- "Mentinerea unor finante publice sanatoase si recuperarea rapida a decalajului important in privinta veniturilor bugetare, indeosebi de natura fiscala, care ne separa de tarile din zona euro, apreciem ca se poate realiza numai prin imbunatatirea regimului fiscal actual, in sensul trecerii de la cota…