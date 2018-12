Stiri pe aceeasi tema

- CS U Craiova n-a reușit sa o bata pe Sepsi nici la returul din sezonul regulat. Dupa ce a pierdut la Sfantu Gheorghe, 0-1, oltenii au remizat cu echipa lui Eugen Neagoe, scor 1-1, la capatul unui meci cu un penalty ratat și cu Mitrița eliminat. Dupa un inceput timid de meci, totul s-a schimbat […]…

- Harta gastro-turistica a municipiului Sfantu Gheorghe, realizata de Asociatia pentru Dezvoltarea Turismului din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Covasna, va fi disponibila incepand cu data de 1 noiembrie si va putea fi accesata atat in format tiparit, cat si on-line, au anuntat, miercuri, autoritatile…

- Primaria Sfantu Gheorghe nu va majora anul viitor impozitele pe terenuri si cladiri, dar le va indexa cu rata inflatiei, a declarat pentru AGERPRES, viceprimarul Sztakics Eva. Potrivit acesteia, cetatenii municipiului vor plati, ca si in acest an, impozite diferentiate in functie de facilitatile si…

- „Sa investim impreuna in viitor, sa analizam greșelile din trecut, invațand din ele” Consiliul județean pentru protecția mediului va organiza o conferința prin intermediul careia va prezenta stadiul acțiunii de curațenie pe care a derulat-o in zona Casei de Cultura a Sindicatelor și in interiorul acesteia.…

- Asociația Identitate și Dialog a organizat la Sfantu Gheorghe, in data de 12.09.2018, Conferința interetnica „Provocarile diversitații – drepturile minoritaților naționale la 100 de ani in Romania”, avand ca scop abordarea temei drepturilor minoritaților naționale in Romania, in contextul implinirii…

- Un total de douasprezece cabinete medicale generale și stomatologice sunt inregistrate pe langa unitațile de invațamant din județ, insa doua dintre acestea nu sunt funcționale. Anul acesta școlar, in cele 309 unitați de invațamant din județul Covasna vor invața 33.000 de copii, insa numai o parte dintre…

- Regizorul Radu Afrim, impreuna cu echipa Teatrului Andrei Mureșanu, readuc in atenția opiniei publice un eveniment tragic ce a avut loc in anul 2012, in orașul Sfantu Gheorghe, povestindu-l intr-un mod unic celor ce doresc sa-l (re)auda. Noua oameni au murit intr-un accident de munca. Remorca in care…

- Asociatia Intreprinzatorilor Mici si Mijlocii din judetul Covasna (ASIMCOV) si Centrul innoHub din Sfantu Gheorghe au lansat, miercuri, cea de-a doua editie a programului „Accelerator”, ce are ca scop selectarea si sprijinirea a zece tineri care vor sa demareze sau sa-si dezvolte afacerile. Timp de…