"In urma cu 15 ani am venit cu ideea de a scuti inginerii care lucreaza in sectorul IT de impozitul pe profit. La acea vreme, bazandu-ma pe forța universitaților din Romania, am reușit sa explic societații și Guvernului potențialul uriaș al sectorului IT din Romania.

In 2014 am extins numarul potențialilor beneficiari ai acestei facilitați, fapt care a stimulat industria. Drept dovada, dupa mai bine de 15 ani, 6% din PIB-ul Romaniei vine din industria IT. Acest lucru se datoreaza universitaților tehnice romanești și regimului fiscal menținut, la insistențele noastre, de toate guvernele…