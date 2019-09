Impozitarea producției de gaze naturale Cat de competitiv este sistemul actual de impozitare a producției de gaze naturale din Romania și ce trebuie facut pentru a debloca investițiile in acest sector? Din analiza ratelor de impozitare efective la... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut s-a dus o lupta crunta, mai ales in culise, pentru ca Romania sa profite cat de cat de pe urma resurselor sale naturale. Conform articolului 136 din Constituție, alineatele 3 și 4: “(3) Bogațiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil,…

- Romania este cel mai mare producator de gaze naturale din Europa de Est, cu o productie medie de gaze naturale in ultimii ani de circa 11 miliarde de metri cubi, afirma Federatia Patronala Petrol si Gaze, potrivit Agerpres."Aniversam astazi, 13 septembrie, Ziua Gazistului Roman. Federatia…

- Productia industriala a scazut cu 0,4% in zona euro si cu 0,1% in Uniunea Europeana in iulie, comparativ cu luna precedenta. Romania a inregistrat cel mai semnificativ declin, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica, preluate de Agerpres.

- Ukrtransgaz și Moldovagaz, impreuna cu operatori ai sistemelor de transport a gazelor naturale din alte țari, au convenit asupra soluțiilor tehnice necesare pentru crearea de noi capacitați de import pe baza sistemului de gazoducte transbalcanice in direcția Sud-Nord (revers pe gazoductul Tranzit-1).…

- De-a lungul anilor, Romania a avut mai multe strategii energetic pe termen lung, dar inconsecventa factorilor de decizie si lipsa finantarii au condus, de multe ori, la nepunerea in practica (partiala sau...

- Unul dintre cele mai asteptate momente de industria de petrol si gaze din Romania are loc in cel mai nefericit context de piata. Dupa o pauza de zece ani, ANRM scoate la licitatie 28 de perimetre petrolifere pentru a le concesiona in vederea exploatarii. Rezultatul noii runde devine, insa, critic. Daca…

- La intalnire a participat si secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Externe, Monica Gheorghita. Paula Pirvanescu a prezentat delegatiei din Bahrain proiectele strategice in parteneriat public-privat si cadrul macroeconomic favorabil investitiilor in Romania. 'Credem ca este absolut necesar…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) nu sustine o noua impozitare forfetara si o crestere a fiscalizarii IMM-urilor si, in acelasi timp, solicita asigurarea stabilitatii cadrului legal fiscal actual, orientat intr-o mult mai mare masura catre impozitarea…