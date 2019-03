Impozitarea porcilor. Daea: Știu foarte bine ce înseamnă viața la țară ”Acest ordin ține de un regulament european pe care trebuie sa il implementam in Romania. Motiv pentru care trebuie sa elaboram și noi acte normative care sa reglementeze prevederile acestui regulament. Pana la cinci porci poate crește orice cetațean din Romania. Porcii sunt destinați autoconsumului. Tot ce este peste cinci inseamna ca te-ai gandit sa faci o activitate comerciala. Eu știu foarte bine ce inseamna viața la țara. (...) Ordinul spune cinci porci de la 30 de kilograme. Daca o scroafa va face purcei, proprietarul ii crește pana la 30 de kilograme și ramane in gospodarie numai cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

