Senatul a adoptat, miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, initiativa legislativa prin care sunt taxate pensiile speciale cuprinse intre 7.000 si 10.000 de lei cu 30%, iar ceea ce depaseste 10.000 de lei, cu 50%. In favoarea actului normativ au votat 76 de senatori si 16 s-au abtinut, conform Agerpres. Propunerea legislativa prevede instituirea unei The post Impozitarea pensiilor speciale, votata in Senat. Decizia finala, in Camera Deputaților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .