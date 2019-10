Impozitarea pensiilor cu 90%. Senatorii au adoptat tacit Senatul a adoptat tacit aceasta propunere dupa ce a fost depasit termenul legal iar acum merge mai departe la Camera Deputaților care va da votul final. Inițiativa legislativa propune supraimpozitarea pensiilor care depașesc o anumita suma. Mai precis este vorba despre pensiile care sunt de pana la 10.000 de lei care urmeaza sa fie impozitate cu 10% iar cele care depașesc 10.000 de lei sa fie impozitate cu 90%, dar acest impozit se va aplica numai sumei care este peste zece mii de lei. Citeste mai multe pe DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

