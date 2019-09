Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila reactioneaza rapid la criticile formulate de Victor Ponta si anunta ca legea adoptata miercuri de Senat, referitoarea la impozitarea pensiilor speciale, va fi modificata in Camera Deputatilor (camera decizionala), in sensul exceptarii pensiilor militare."Partidul…

- "Anunt important pentru toti militarii din Romania - slugile si demagogii din echipa Viorica Dancila au decis sa va taie pensiile - exact invers decat au promis in 2016 - exact cum a facut Basescu in 2010. Proiectul pe care l-au depus la Senat si pe care fac atata taraboi se refera la PENSIILE MILITARE…

- "Anunt important pentru toti militarii din Romania - slugile si demagogii din echipa Viorica Dancila au decis sa va taie pensiile - exact invers decat au promis in 2016 - exact cum a facut Basescu in 2010. Proiectul pe care l-au depus la Senat si pe care fac atata taraboi se refera la PENSIILE MILITARE…

- "PNL nu a votat impozitarea pensiilor speciale! Cata demagogie! Ce mai tipau ei ca sunt prea mari aceste pensii! Ca nu e echitabil fata de cei care contribuie la pensii! Ca nu e corect fata de ceilalti pensionari care au muncit o viata! Ca PSD e de vina, ca PSD nu vrea... Toata minciuna si demagogia…

- Senatul a votat miercuri, cu 76 voturi pentru și 16 abțineri, ale senatorilor PNL, propunerea lui Eugen Teodorovici, care vizeaza impozitarea pensiilor speciale de peste 7.000 de lei. Proiectul depus de ministrul Finanțelor urmeaza sa intre la Camera Deputaților, care e for decizional. Propunerea legislativa…

- Ciprian Șerban, deputat de Neamț, este unul dintre susținatorii impozitarii pensiilor speciale, masura pe care o considera normala intr-o societatea in care toți cetațenii sunt egali in fața legii. El a postat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care iși exprima poziția fața de aceasta…

- Judecatorul Cristi Danileț atrage atenția ca impozitarea pensiilor mari ar insemna ca pensiile magistraților vor fi reduse și ca Guvernul Romaniei se va trezi cu procese pe aceasta tema.Citește și: Viorica Dancila, TUR DE FORȚA in Ardeal - Președintele PSD va purta negocieri fierbinți cu președinții…

- Veste DURA despre pensii! Un important deputat face dezvaluiri, dupa ce Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat ca noua lege a pensiilor, abia adoptata de Camera Deputatilor, ar putea fi din nou contestata la Curtea Constitutionala, situatie in care va propune premierului Viorica Dancila sa emita…