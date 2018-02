Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social, transmite Agerpres. “Nu vorbesc despre o impozitare ...

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters. Cei doi - provenind din Romania, potrivit Reuters - se aflau pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri…

- Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care, teoretic, statul ar trebui sa le incaseze drept din impozitarea Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane la biserica pentru “activitati cu caracter social”. “Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar in a sublinia mult mai…

- Intrebat daca urmeaza o discutie cu Patriarhul Daniel despre impozitarea Bisericii, Teodorovici a raspuns afirmativ. „De ce sa nu avem? Putem discuta orice fel de subiecte. Va fi o discutie informala. Putem avea aceasta discutie chiar si la Biserica, la slujba de duminica”, a sustinut ministrul Finantelor,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a raspuns, intrebat daca va avea o discutie cu Patriarhul Daniel in ceea ce priveste impozitarea Bisericii, ca va urma o discutie informala si ca aceasta ar putea avea loc inclusiv la slujba de duminica. Intrebat daca urmeaza o discutie cu Patriarhul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vine cu o propunere incredibila pentru Patriarhul Daniel. Anul trecut, actualul ministru susținea impozitarea bisericii și le cerea reprezentanților acesteia sa ajunga in secolul XXI. „Biserica trebuie sa inteleaga si sa aleaga. Traim in secolul XXI. Este…

- Pe 9 februarie 1802 s-a nascut Emanoil Gojdu, jurist și am politic care s-a luptat pentru drepturile romanilor din Transilvania și din Ungaria. Casa in care s-a nascut mai poate fi vizitata și astazi in Oradea, langa Biserica cu Luna.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intentioneaza sa aiba o intalnire cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei pentru schimb de informatii, dar si pentru a vedea care este abordarea in viitor, informeaza Agerpres.ro. Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intentioneaza sa aiba o intalnire cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei pentru schimb de informatii, dar si pentru a vedea care este "abordarea in viitor". "Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii trebuie sa existe si…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici a explicat, miercuri, la Parlament, cum va rezolva Guvernul problema salariilor din domeniul IT dar și a altor categorii precum persoanele cu dizabilitați, sezonierii și cei din cercetare. ”Statul va suporta diferența dintre contribuțiile pentru CASS,…

- De peste un deceniu, praznicul Intampinarii Domnului din data de 2 februarie este considerata Ziua Internaționala a Tineretului Ortodox. Anual, cu acest prilej, bisericile celebreaza in mod deosebit tinerii. Prin cuvantarile lor duhovnicești, preoții ne amintesc rolul noii generații in istoria Bisericii…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca va gasi o solutie pentru persoanele care au depus deja Formularul 600 la ANAF, astfel incat acestea sa nu se mai intoarca la Fisc pentru a completa alte documente. Teodorovici a amintit joi, la Tulcea, in timpul unei conferinte…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat joi, la Tulcea, ca a nu are nicio problema de colaborare in noua structura guvernamentala si ca nu a avut niciodata vreo discutie de genul "cine este seful" cu senatorul Darius Valcov. Teodorovici a raspuns astfel afirmatiilor…

- Ministrul Finantelor Eugen Tedorovici a afirmat marti ca i a propus lui Ionut Misa, fost ministru al Finantelor in Guvernul Tudose, sa faca parte din echipa de la Finante, informeaza Realitatea.net. "Am avut o discutie cu dansul inainte de votul din Parlament de ieri si i am propus o formula de a lucru…

- Intrebat daca Patriarhul l-a convins sa renunte la impozitarea veniturilor Bisericii, Teodorovici a raspuns ca Prea Fericitul „ar putea sa spuna ce crede, eu ii spun ce stiu si aplic ce trebuie”. „Patriarhul se inspira din ceea ce spun eu. Sunt o sursa de inspiratie pentru Patriarh”, a adaugat ministrul…

- Ceremonii organizate de Ziua Unirii Principatelor Romane Foto: Cristian Matei. Este Ziua Unirii Principatelor Române, în care sarbatorim 159 de ani de la primul pas facut pe calea înfaptuirii statului national unitar român. În aproape toate marile orase sunt organizate…

- &"Mihai Eminescu a aparat adesea Biserica, spunând: ‘Cine combate Biserica și ritualele ei poate fi cosmopolit, socialist, nihilist, republican universal și orice i-o veni în minte, dar numai român nu este!&",

- Florin-Adrian Butum, preotul paroh al parohiei Cincu, din cadrul Bisericii Ortodoxe Romane, a fost trimis in judecata de procurorii Direcției Naționale Anticorupție Brașov dupa ce el și Parohia Cincu ar fi obținut ilegal peste 100.000 de lei de la APIA, pentru un teren aflat in realitate in poligonul…

- Catedrala Manturii Neamului va fi inaugurata in 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, a spus Patriarhul Daniel. Anuntul a fost facut de seful Bisericii Ortodoxe Romane la slujba oficiata de anul n...

- La slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, oficiata la Catedrala Patriarhala inainte de trecerea in noul an, Patriarhul Daniel a spus ca acum "se cuvine sa ne gandim mai mult la ceea ce inseamna darul timpului vietii prezente pamantesti, ca timp de pregatire pentru viata eterna din imparatia…

- "In numele ierarhilor, clericilor si credinciosilor Bisericii Ortodoxe Romane, transmitem sentimente de compasiune familiilor celor ucisi sau raniti si ne rugam pentru sufletele celor decedati, ca Hristos-Domnul, Cel Rastignit si Inviat, sa le odihneasca in lumina iubirii Sale. In aceste momente…

- În preajma trecerii într-un nou an, agentia de stiri a Bisericii Ortodoxe Române, Basilica, le ofera credinciosilor câteva pilde si sfaturi care sa-i calauzeasca pe viitor.

- Presedintele Academiei Romane, Ionel-Valentin Vlad, a fost comemorat, miercuri, de catre oameni de stiinta, politicieni, clerici, reprezentanti ai unora dintre cele mai importante foruri de educatie din tara, cei prezenti amintind de pregatirea, modestia si devotamentul acestuia, dar si de credinta…

- Credinta valoreaza mai mult decat tot aurul din lume, deoarece ea este legatura vie a omului cu Dumnezeu, a afirmat patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in predica rostita la Sfanta Liturghie oficiata luni la Catedrala Patriarhala, la sarbatoarea Craciunului. „Vedem ca cei trei magi de la Rasarit…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a semnat și a depus la Senat o propunere legislativa pentru modificare si completare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala si a Legii nr.286/2009 privind Codul penal prin care mituitorii ar putea scapa de pedeapsa daca iși recunosc fapta in maxim 6…

- Cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera primariilor cresc de la 71,5% la 100%. Amendamentul, inițiat de UDMR, a fost votat de comisia de buget-finanțe, vineri seara. Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa le-a transmis aleșilor locali ca 13 miliarde de lei, reprezentand excentul bugetar,…

- Patriarhul Daniel considera ca fostul suveran Mihai I a fost un credincios statornic al Bisericii Ortodoxe Romane, care "nu s-a sfiit niciodata" sa o marturiseasca in public. "Omagiem astazi personalitatea luminoasa a personalitații sale Regelui Mihai I pentru…

- "Omagiem astazi personalitatea luminoasa a personalitatii sale Regelui Mihai I pentru marile virtuti care l-au calauzit de-a lungul intregii sale vieti - si anume credinta in Dumnezeu, iubirea fata de poporul roman, rabdarea in suferinta, demnitatea in comportament si puterea de a-i ierta pe cei…

- Patriarhul Daniel a declarat luni, in cadrul sedintei solemne a Parlamentului, ca abdicarea si plecarea fortata din tara a Regelui Mihai a fost o lovitura grea nu doar pentru Romania, ci si pentru Biserica, iar regele va ramane “in memoria poporului roman o faclie de inviere in vremuri de rascruce”.Citeste…

- In luarile de poziție ale capului Bisericii Ortodoxe Romane din timpul vizitei in Federația Rusa, acesta a evitat sa discute despre mesajul pe care oficialii de la Kremlin l-ar fi dorit propagat in lumea creștina, ca razboiul din Siria a fost oprit de intervenția lui Vladimir Putin

- Regele Mihai I, fostul suveran al Romaniei, a murit marti la varsta de 96 de ani la resedinta din Elvetia, a anuntat Casa Regala. Patriarhul Romaniei, Daniel, a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea regelui și a anunțat ca ”Biserica se roaga pentru odihna sufletului Regelui Mihai I al Romaniei”.”Am…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, spune ca Biserica se roaga pentru odihna sufletului Regelui Mihai, subliniind ca acesta va ramane in istorie ca un exemplu de curaj, ințelepciune și devotament in slujirea patriei și a neamului. "Biserica se roaga pentru odihna sufletului…

- Delegatia Bisericii Ortodoxe Romane, condusa de Patriarhul Danie, se va intalni cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anunța Realitatea Tv.O delegatie a Bisericii Ortodoxe Romane, condusa de Patriarhul Daniel, se afla la Moscova, la invitatia Patriarhului Rusiei, Kiril, pentru a participa…

- Delegatia Bisericii Ortodoxe Române, condusa de Patriarhul Danie, se va întâlni cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin. O delegatie a Bisericii Ortodoxe Române, condusa de Patriarhul Daniel, se afla la Moscova, la invitatia Patriarhului Rusiei, Kiril, pentru a participa…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, s-a intalnit duminica cu Kiril, Patriarhul Moscovei și al Intregii Rusii, prilej cu care Intaistatatorul BOR a subliniat ca "Biserica lui Hristos nu poate fi distrusa, chiar daca este rastignita, deoarece ea poarta in sine taina sau puterea harica a invierii".Intalnirea…

- „Biserica lui Hristos nu poate fi distrusa, chiar daca este rastignita, deoarece ea poarta in sine taina sau puterea harica a invierii”, a spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, s-a intalnit duminica cu Kiril, Patriarhul Moscovei și al Intregii Rusii, potrivit Agerpres.

- Aceasta este a doua vizita a Preafericitului Parinte Daniel in Patriarhia Rusiei de la intronizarea sa ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane. Parintele Patriarh Daniel a participat acum 9 ani, in 2008, la funeraliile Patriarhului Alexei al II-lea. Vizita are loc in perioada 2- 5 decembrie. In prima…

- Sfantul Apostol Andrei este ocrotitor al poporului roman și al Catedralei Mantuirii Neamului, care va fi sfințita pe 30 noiembrie 2018, a spus joi patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in predica rostita la Sfanta Liturghie din ziua de sarbatoare a Sfantului Apostol Andrei și a Sfantului…

- Episcopul Hușilor, PS Ignatie, a acordat, la o luna de la investirea in funcție, un interviu AGERPRES, in care vorbește despre proiectele sale - in special in domeniul social și de atragere a tinerilor catre Biserica, dar și despre situația Bisericii Ortodoxe Romane in general, in contextul in care,…

- Ministerul Educatiei este preocupat de plecarea din tara, de obicei la munca in alte state UE, a romanilor cu studii superioare si nu exclude ca, "in masura in care va fi posibil", sa fie puse in dezbatere masuri care sa impuna absolventilor de studii superioare beneficiari de locuri subventionate…

- "In semn de compasiune cu cei grav afectati de ploile torentiale cazute in regiunea Attica, foarte aproape de Atena, Grecia, si de inundatiile care au urmat, curmand viata a 15 oameni, ranind alti 15 si provocand mari pagube materiale, Patriarhia Romana adreseaza un mesaj de solidaritate crestina…