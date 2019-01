Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) informeaza ca apartamentele care au geamuri termopan trebuie sa fie dotate cu detectoare automate de gaz. In caz contrar, distribuitorii pot sa le debranseze de la retea. Potrivit ANRE, conform dispozițiilor punctului 8.3. din Normele tehnice pentru…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis luni ca exista indicii privind incalcarea de catre procurorul general Augustin Lazar a Codului deontologic atunci cand acesta a vorbit despre ”inculpati de rang inalt”, facand referire la anumiti membri din comisiile speciale parlamentare, au declarat,…

- Zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie sunt, potrivit Codului muncii, sarbatori legale in care nu se lucreaza. Mai exact, in aceste zile se sarbatorește Sfantul Andrei, respectiv Ziua Naționala a Romaniei. Astfel, in aceasta perioada, angajații, fie ei lucratori la stat sau in mediul privat, vor beneficia,…

- In Norvegia, niciun salariu nu este secret, iar acest lucru cauzeaza foarte rar probleme. Pana in 2001, toate salariile erau publicate intr-o carte care se gasea la biblioteca publica din Norvegia. De atunci,...

- Intrebat daca sunt posibile probleme cu privire la modul in care vor vota parlamentarii PSD, Iordache a spus: "Fara indoiala, nu! La Camera Deputatilor nu avem o problema cu majoritatea, astfel incat toate legile, indiferent ca sunt initiativa parlamentara sau sunt initiate de Guvern... O sa vedeti…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat, joi, pentru 6 noiembrie, discutarea sesizarilor transmise de presedintele Klaus Iohannis, precum si de PNL, USR, PMP asupra Legii privind Codul administrativ, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.Initial, judecatorii constitutionali stabilisera ca…

- Proiectul mai prezinta si modelului si continutului formularului "Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune". Conform prevederilor Codului civil, contractele de locatiune incheiate prin inscris sub semnatura privata, care au fost inregistrate la organele fiscale, constituie titluri…

