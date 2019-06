Impozit IT. Război USR-PNL, după declarația lui Orban: O imensă prostie "Eliminarea facilitaților fiscale pentru ITiști ar fi o imensa prostie cu efect economic net negativ: 1. Ar muta in buzunarul statului niște bani care altfel raman in economia privata. ITiștii cheltuiesc acei bani (pe care i-ar lua statul) pe servicii și bunuri susținand alte industrii. Statul pe de alta parte face ce-ați vazut in reportajele Recorder despre PNDL. 2. Ar lovi in competitivitatea unei industrii unde costul principal este cel cu forța de munca. Asta inseamna mai puține centre de dezvoltare deschise in Romania, relocari, locuri de munca lipsa. 3. Ar insemna… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Președintele Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputaților, deputatul USR Catalin Drula, a catalogat drept o "imensa prostie" eventuala eliminare a facilitaților fiscale pentru IT-iști, motivand ca ar avea efecte economice negative."Eliminarea facilitaților…

- Reacția vine dupa ce președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Mediaș, ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza in IT sa fie scutiți de plata impozitului pe venit. „Orice venit trebuie impozitat. Nu poți sa creezi facilitați fiscale care imbraca forma unor privilegii”, a spus Orban.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a reacționat și el pe Facebook la declarația facuta de șeful PNL, Ludovic Orban, care s-a aratat revoltat ca IT-iștii nu platesc impozite."Cand spuneam ca sunt porniți pe taieri de venituri și taxare suplimentara.... Prima categorie...vor urma și altele?Eu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Medias, ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza in IT sa fie scutiti de plata impozitului pe venit. "Orice venit trebuie impozitat. Nu poti sa creezi facilitati fiscale care imbraca forma unor privilegii", a spus Orban. Liderul PNL,…

- Fostul președinte Traian Basescu i-a transmis liderului PNL, Ludovic Orban, ca veniturile industriei IT genereaza o contributie la Produsul Intern Brut care, in curand, va egala contributia intregii agriculturi autohtone. Din acest motiv, Basescu ii cere lui Orban „sa lase industria IT in pace”. „Fetele…

- Ludovic Orban susține obligarea IT-știlor la plata impozitului pe venit, dupa ce mai mult timp, aceasta categorie profesionala a fost scutita de plata obligațiilor fiscale. „Orice venit trebuie impozitat” a spus Ludovic Orban, liderul PNL atragand atenția ca aceștia beneficiaza de „privilegii” prin…

