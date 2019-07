Stiri pe aceeasi tema

- Amnistie fiscala aprobata de Guvern. 600.000 de romani scapa de plata contributiei la sanatate pentru perioada 2015-2017. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, marti, ca Executivul a aprobat prin OUG, in sedinta de Guvern, masura prin care romanii care au obtinut venituri sub nivelul salariului…

- ■ vor fi sterse datoriile la bugetul asigurarilor de sanatate pentru perioada 1 iulie 2015 - 31 decembrie 2017, in anumite conditii ■ Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta ■Guvernul pregateste o amnistie fiscala pentru stergea datoriilor romanilor la bugetul asigurarilor sociale de sanatate din…

- Un proiect de Ordonanța de Urgența prevede scutirea de la plata a contribuțiilor datorate pentru perioada iulie 2015 – decembrie 2017 pentru persoanele care au avut venituri sub nivelul salariului minim pe economie. Ministerul Finanțelor a lansat in dezbatere public un Proiect de Ordonanța care reglementeaza…

- 600.000 de contribuabili vor beneficia de anularea contributiei de asigurari sociale datorata, de circa 1, 035 miliarde lei, conform unui proiect de act normativ pus in dezbatere publica de Ministerul Finantelor, proiect care prevede si reducerea TVA pentru alimentele bio si traditionale. Cei 600.000…

- Ministerul Finantelor incearca sa repare inechitatile create in ultimii ani in legatura cu deciziile de impunere trimise contribuabililor prin care acestia sunt obligati la plata CASS desi veniturile lor au fost mai mici decat salariul minim pe economie.

- Viorica Dancila i-a cerut ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, sa ia masuri in ceea ce privește deciziile de impunere emise recent de ANAF pentru anii 2014-2017. Chiar i-a sugerat un soi de amnistie fiscala pentru cei aflați in situația in care au primit „plicurile” de la Fisc. Conform noii idei,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, a afirmat vineri ca Guvernul pregateste „un pachet de masuri” privind o amnistie fiscala atat pentru firmele de stat, cat si pentru societatile comerciale cu capital privat, el spunand ca nu s-a discutat inca despre o amnistie fiscala si in ceea…

- Autoritatile se pregatesc sa dea o amnistie fiscala pentru toti cei care trebuie sa achite la Fisc sume mici. Potrivit unor surse din Guvern, după Paşte, Ministerul Finanţelor va iniţia o ordonanţă de urgenţă de anulare a datoriilor pe care le-au strâns,…