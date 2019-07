Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost anul trecut pe locul patru in Uniunea Europeana in ceea ce priveste productia de petrol, cu 3,6 milioane de tone, in scadere cu 2% fata de anul anterior, potrivit unui raport realizat de compania britanica BP la nivel mondial, potrivit Agerpres. Principalul producator din UE…

- Romania a importat, in primele patru luni din 2019, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,803 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 5,6% (147.600 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. …

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele patru luni ale anului in curs, 1,284 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 7,8% (108.000 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).…

- Romania a exportat in primul trimestru al acestui an cereale in suma de 576,9 milioane de euro, cu 22,6% mai mult comparativ cu perioada similara din 2018. Pe de alta parte, importurile de cereale s-au cifrat la 122,8 milioane de euro (plus 33,8%), rezultand un excedent de 454,3 milioane de euro.…

- Cresterea importurilor de gaze, ca urmare a faptului ca pretul de productie interna pentru agentii economici a devenit mai mare, nu reprezinta o problema, a declarat, marti, ministrul roman al Energiei, Anton Anton, in cadrul unei conferinte de profil. El a fost intrebat cum comenteaza situatia…