In mai 2018, Romania a importat doar 3.353 MWh.



Aceasta dupa ce, in luna aprilie 2019, cantitatile de gaze importate fusesera de 100 de ori mai mari decat in aprilie 2018.



Totodata, pretul mediu al gazelor de import in luna mai 2019 a fost de 89 de lei pe MWh, conform datelor ANRE, cu 12% mai mic decat cel al gazelor romanesti tranzactionate pe bursa (101 lei pe MWh), dupa cum arata cotatiile Bursei Romane de Marfuri.



OUG 114/2018, aprobata in decembrie 2018, a fixat la 68 de lei pe MWh, pentru urmatorii trei ani, pretul pentru intreaga productie interna de gaze naturale.…