Importurile de căpşune s-au dublat în ultimii cinci ani Producator de fructe din Timis: Persoanele fizice cultiva capsuni pe suprafete mici, pe care le vand la coltul strazii. Acele capsune nu ajung in supermarketuri. Romania a importat in 2017 peste 6.500 de tone de capsune, pentru care a platit peste 11 mil. euro in 2017, cele mai multe capsune de import provenind din Turcia, potrivit datelor Eurostat. Turcii au trimis anul trecut in Romania capsune in valoare de 4,2 mil. euro, ceea ce reprezinta 38% din valoarea totala a importurilor de capsune in 2017. Continuarea pe ZFCorporate

ZF Corporate… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Importurile de rosii au crescut cu 18% in ultimul an, la peste 86 milioane de euro, in ciuda subventiilor de 3.000 de euro acordate de Ministerul Agriculturii fermierilor romani care cultiva rosii in sere si solarii, potrivit calculelor ZF realizate pe baza datelor Institutului National de Statistica…

- Un numar de 4.700 de persoane au solicitat anul trecut azil in Romania, echivalent a 0,7% din numarul de solicitari de azil inregistrate anul trecut in Uniunea Europeana, potrivit datelor publicate ieri de Eurostat. Intre tarile din Europa de Est, Romania a primit cele mai multe solicitari…

- In 2016, ultimul an pentru care Institutul National de Statistica INS) are datele complete pentru importurile de petrol, Romania a avut nevoie de circa 7,5 de milioane de tone de petrol, aproape 90% din cantitatea necesara in 2008. Factura platita pentru aceasta cantitate a fost insa de…

- Apartamentele vechi cu trei camere din Bucuresti au avut anul trecut un pret mediu de 83.400 de euro, in crestere cu 6% fata de media anului 2016, de 78.700 de euro, potrivit inde­xului imobiliar al ZF, realizat in cola­borare cu firma de consultanta imo­biliara Coldwell Banker pe baza ofertelor…

- ♦ La polul opus, cu cei mai muncitori angajati, se afla Marea Britanie (cu 42,3 ore lucrate pe saptamana), Cipru (41,7 ore), Austria (41,7 ore), Grecia (41,2 ore) si Polonia sau Portugalia (cu 41,1 ore lucrate saptamanal). Angajatii din Romania lucreaza, in medie, cate 40,7 ore pe…

- ♦ Cei care platesc in avans contributii la pensie sau la sanatate si nu reusesc sa realizeze veniturile estimate in 2018 isi vor recupera sumele de la stat daca va fi cazul, iar perioada de depunere a declaratiei 600 va fi prelungita pana la 1 martie - acestea sunt doar doua dintre promisiunile pe care…

- AKTA se va concentra pe extinderea retelei in noi zone, promovarea de pachete care includ servicii fixe si de telefonie mobila si lansarea unui nou post de televiziune. Cel mai mare jucator independent de pe piata locala de cablu TV, care activeaza sub brandul AKTA prin doua com­panii, Digital…

- ♦ Sumele suplimentare generate de scumpirea gazelor pentru consumatorii casnici se ridica la peste 45 de milioane de euro, potrivit calculelor ZF facute pe baza datelor existente in piata ♦ Deocamdata, majoritatea consumatorilor casnici sunt alimentati la un pret reglementat de ANRE in contextul…