Importator: 70% din pestele vandut in Romania este salbatic si doar o mica parte respecta standarde inalte de calitate

Importator: 70% din pestele vandut in Romania este salbatic…

Importatorul si distribuitorul de produse din peste si fructe de mare Alfredo Seafood a anuntat, joi, ca aproximativ 70% din cantitatea totala de peste vanduta in Romania consta in peste salbatic, iar restul de 30% provine din acvacultura.



Compania apreciaza ca doar 8% din cele aproximativ 70.000 tone de peste oceanic salbatic, vandute anual pe piata autohtona, reprezinta peste certificat MSC (Maritime Stewardship Council).



Certificarea MSC se acorda doar pestelui salbatic, pescuit si procesat in mod sustenabil si se atribuie atat pentru activitatile de pescuit, cat si pentru…