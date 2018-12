Stiri pe aceeasi tema

- Biserica noastra a randuit zilele in care este permis sau interzis sa se faca anumite lucruri. Postul este o perioada de pocaința și de rugaciune. De aceea, in aceste perioade de timp, nu sunt permise nunțile, deoarece bucuria nunții este in contrast cu starea de pocaința pe care o cautam in timpul…

- Pacatul primordial facut de Adam in Rai a adus o multime de suferinte pentru om si, in cele din urma, alungarea lui din Rai. Mantuitorul Iisus Hristos este Calea, Adevarul si Viata. Cand spunem Iisus, spunem ca ne-a adus viata prin Biserica intemeiata de El si, mai ales, Sfintele Taine ...

- Sarbatoare mare duminica, 4 noiembrie, in Buciumi. A avut loc Sfanta Liturghie in biserica “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil”, preot paroh Ciprian Coza, secretar protopopesc. Parohia Buciumi face parte din Protopopiatul Chioar. Cu aceasta ocazie Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului…

- Calendar ortodox noiembrie 2018. Luna noiembrie are trei sarbatori importante in calendarul creștin ortodox: Soborul Sf. Arhangheli si Gavril si al tuturor cerestilor puteri, Odovania sau Intrarea Maicii Domnului in biserica si Sf. Andrei apostolul romanilor. Calendar ortodox noiembrie 2018.…

- "Astazi cred ca am inteles unde se afla natiunea romana. Cata incultura si imoralitate este in Romania. Biserica trebuie sa isi reconsidere pozitia in societate. Este momentul sa reutilizam prescriptiile canonice cu privire la institutia penitentei din primele veacuri crestine, iar pentru dusmanii Bisericii…

- Magda Vasiliu este dezamagita de atitudinea unui preot ortodox. Fosta prezentatoare TV a dat publicitații un mesaj pe care acesta l-a trimis enoriașilor in Italia, de referendum. „Mesaj trimis de un preot ortodox enorașilor din Italia. Mi-e sila. Cum adica nu-l mai spovedesc pe cel care n-a votat?!?!?…

- Sanctiunea a fost aplicata de Politia Locala de la Braila, dupa ce a Biroul Electoral Judetean a stabilit ca afisul incalca legea electorala deoarece foloseste simboluri nationale. Afisul a fost dat jos. Si la Galati a izbucnit un scandal legat de publicitatea la referendum, dupa ce mai multe afise…