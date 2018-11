Importanta donatie, oferita de fiica savantului Garabet Kumbetlian cotidianului ZIUA de Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Fiica unei croitorese din Constanța a cladit un imperiu de la zero. O tranzacție care se va incheia in curand evalueaza afacerea ei la trei miliarde de dolari. Nascuta intr-o familie de aromani din Constanta care a fugit din Romania comunista in 1989, Anastasia Soare a infrumusetat cele mai mari vedete…

- Nu exista o strategie de a evita o criza, insa acumularea unei rezerve este un act de prudenta, iar Romania a beneficiat de o rezerva importanta la momentul crizei, care a oferit un spatiu de manevra mai mare, a spus Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, in cadru evenimentului de…

- Romania ar fi pierdut locul de membru nepermanent in consiliul de aparare al Organizației Națiunilor Unite, informeaza Realitatea TV. Romania candida pentru un mandat care fi inceput in anul 2019.Decizia ar fi fost deja luata de conducerea ONU și urmeaza a fi anunțata și public in perioada…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Adrian Senin , f. fotbalist (n. 1979); Alexandra Nichita , pictorita (n. 1985); Anca-Cristina Zevedei , politician PDL (n. 1976); Aurel Silviu Panait , f. fotbalist (n. 1968); Catalin Dorian Florescu , scriitor (n. 1967); Catalin Predoiu , avocat, politician PDL/f.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Andrei Petrescu , jucator de fotbal (n. 1985); Acad. Andrei Tugulea , inginer (n. 1928); Beatrice Rancea , regizoare de teatru (n. 1961); Dragos Buhagiar , scenograf TNB (n. 1965); Acad. Dumitru Radu Popescu , prozator si dramaturg (n. 1935); Ervin-Zoltan Szekely…

- Un profesor universitar timișorean a primit titlul de membru corespondent al celei mai importante instituții romanești din domeniul academic. Prin lege și statut Academia Romana poate avea un numar maxim de 181 de membri titulari și corespondenți și 135 de membri de onoare, din care cel mult…

- Consiliul director al Asociației Generale a Inginerilor din Romania (AGIR), sucursala Alba cu sediul la Cugir, a stabilit data desfașurarii celei de-a VI-a Conferinta Nationala – Multidisciplinara, „Profesorul ION D. LAZARESCU- fondatorul scolii romanesti de teoria aschierii” – Cugir, 2018, manifestare…

- A doua editie a Academiei de vara a bibliotecarilor ciclisti #cicloBiblio2018 se va desfasura, in perioada 14-19 august 2018, si vor fi angrenati bibliotecari din Galati si Constanta. Timp de sase zile, bibliotecari si prieteni ai bibliotecilor vor pedala impreuna, de la Constanta la Galati. Traseul…