- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a anunțat ca Guvernul a sesizat Curtea Constituționala dupa ce președintele Klaus Iohannis a amanat numirile de miniștri la Dezvoltare și Transporturi.

- "Am incercat sa am o abordare neutra pentru ca am avut de fiecare data acest principiu, ca lucrurile trebuie rezolvate in Romania, nu la Bruxelles. Nu cred ca avem nicio problema din punct de vedere al majoritatii. Trebuie mai multa responsabilitate din partea celor care s-au implicat in acel joc…

- Guvernul acorda importanta cuvenita atragerii de fonduri europene ca resursa esentiala de dezvoltare a Romaniei si suntem preocupati ca banii europeni sa fie utilizati in beneficiul romanilor, a declarat, vineri, la Palatul Victoria, premierul Viorica Dancila. "Ma bucur sa participam astazi la o noua…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, anunța reintroducerea salariului minim diferențiat in funcție de studii și vechime. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, premierul Viorica Dancila și miniștrii Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici s-au intalnit marți, 23 octombrie, la Palatul Victoria,…

- Guvernul se reuneste, luni, de la ora 9.00, iar Ordonanta de Urgenta privind cele trei legi ale justitiei, pentru a le pune in acord cu observatiile Comisiei de la Venetia ar urma sa se afle pe ordinea de zi a sedintei. Dupa sedinta, premierul Viorica Dancila va pleca intr-o vizita in Turcia si in…

- Licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, va fi lansata luni, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. 'Ma bucur sa anunt ca, luni, se va lansa licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, un proiect…

- Guvernul se reuneste in sedinta, luni, la ora 9,00, informeaza Biroul de presa al Executivului. Potrivit unor surse oficiale, decizia privind organizarea sedintei de Guvern luni a fost luata intrucat premierul Viorica Dancila are programate pentru aceasta saptamana o serie de vizite externe. Vineri,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, joi, o intrevedere cu presedintele Adunarii Parlamentare a Republicii Coreea, Moon Hee-sang, context in care a evidentiat atentia deosebita pe care Guvernul de la Bucuresti o acorda implementarii Parteneriatului strategic dintre cele doua tari, in toate domeniile…