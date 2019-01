Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase schimbari legislative intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019. Majoritatea vizeaza Codul fiscal si le-a introdus cea de-a doua Revolutie fiscala, ironizata si „Ordonanta lacomiei”, iar altele au fost intens discutate in aceasta toamna, dar forma finala s-a aflat doar din Monitorul Oficial.…

- Numeroase schimbari legislative intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019. Majoritatea vizeaza Codul fiscal si le-a introdus cea de-a doua Revolutie fiscala, ironizata si „Ordonanta lacomiei”, iar altele au fost intens discutate in aceasta toamna, dar forma finala s-a aflat doar din Monitorul Oficial.…

- Sambata, cu doar doua zile inainte de intrarea in noul an, Guvernul a publicat in Monitorul Oficial OUG nr. 114/2018, ce modifica nu doar Codul fiscal ci și alte 15 legi in materie economica. Ordonanța publicata sambata este foarte vasta, așa incat analiza de fața se refera la aspectele ei esențiale.…