Important pentru șoferi: cum se contestă o amendă rutieră Pentru a contesta o sancțiune rutiera, adica a contesta un proces verbal de contravenție prin care s-au dispus masuri precum cea a amenzii sau a suspendarii dreptului de a conduce se va introduce o cerere la judecatoria de pe raza unde a fost incheiat procesul verbal de contravenție in termen de 15 zile de la momentul semnarii procesului verbal de catre contravenient sau de la comunicarea procesului verbal. Carnetul se pastreaza pe durata procesului se pastreaza pe durata Este important de știut ca pe toata durata derularii procesului și pana la ramanerea definitiva a unei hotarari, se suspenda… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

