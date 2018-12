Stiri pe aceeasi tema

- Punerea in plata a pensiilor recalculate se va face incepand cu 1 octombrie 2018, indiferent de data la care se va termina de recalculat ultimul dosar din țara, dupa cum a explicat ministrul Muncii, Marius Budai.

- Anunț important pentru pensionari. Sunt vizați cei care traiesc in strainatate! Aceștia vor fi obligați, conform noii legi a pensiilor, sa dovedeasca de doua ori pe an ca nu au murit. Romanii care primesc pensie lunara de la Casele de Pensii din Romania si traiesc in afara tarii, vor fi obligati sa…

- Noul ministrul al Muncii, Marius Budai, a transmis azi primul sau mesaj oficial pentru pensionari, privind plata pensiilor si planurile sale in fruntea ministerului vacantat de Lia Olguta Vasilescu, transmite Digi24.ro. "E foarte important ca romanii sa se simta respectati si protejati. O sa le spun…

- Intrebat vineri, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, despre faptul ca cei din PNL au spus ca persoanele care au primit decizii de pensionare dupa 9 noiembrie risca sa primeasca pensie abia in ianuarie 2019, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici a ras si a spus ca nu se poate produce…

- Guvernul croat a propus, miercuri, majorarea varstei de pensionare la 67 de ani, incepand din 2033, precum si diminuarea pensiilor in caz de pensionare anticipata, subliniind ca aceste masuri sunt necesare pentru a face sistemul de pensii sustenabil si pensiile mai mari in viitor, transmite Reuters,…

- Din 2021, vor fi considerate stagiu de cotizare doar perioadele pentru care asiguratilor li s-au platit contributiile pentru pensii (CAS) in sistemul public, potrivit proiectului viitoarei legi a pensiilor, recent aprobat la Guvern. In ...

- Increderea in președintele rus Vladimir Putin a cazut sub pragul de 40%, o premiera dupa anexarea Crimeii, intr-un context puternica nemulțumire sociala fața de majorarea varstei de pensionare, potrivit unui sondaj publicat luni citat de AFP și preluat de Hotnews. Doar 39% dintre rușii interogați in…

- Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei va actiona pentru revenirea la aplicarea Legii 223/2015 a pensiilor militare de stat in forma aprobata de Parlament si promulgata de presedinte, se arata intr-un comunicat transmis marti redactiei STIRIPESURSE.RO. De asemenea, conform sursei citate,…