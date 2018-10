Stiri pe aceeasi tema

- A inceput vaccinarea contra gripei sezoniere. Autoritațile anunța ca au fost procurate 30 de mii de doze de vaccin produse in Franța, iar in perioada urmatoare in țara urmeaza sa mai ajunga alte 130 de mii de doze, donate de catre Centrul de Vaccinari Echitate din SUA. Conform datelor Agenției Naționale…

- Noi detalii in cazul lui Stephan Pelger, celebrul designer jefuit si batut de doua femei, in Franta. Dupa zile intregi de eforturi, cele doua femei au fost retinute, dar a avut loc si confruntarea dintre designer si cele doua agresoare.

- Ministerul Sanatații anunța ca vaccinurile utilizate in Romania sunt ”sigure” și condamna campaniile de dezinformare privind riscurile vaccinarii. ”Vaccinurile utilizate in Romania sunt sigure și eficace, fiind verificate dupa cele mai inalte standarde de calitate existente in lume Ministerul…

- Adversarii imunizarii împotriva bolilor copilariei susțin ca vaccinurile provoaca autism, paralizie și infertilitate. Potrivit savanților, aceste ipoteze sunt false și creeaza premise pentru apariția și raspândirea infecțiilor periculoase pentru sanatatea și viața copiilor. Doctorul…

- Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului au organizat in data de 15 august 2018 un spectacol artistic de pricesne și poezii ortodoxe inchinate Adormirii Maicii Domnului pentru pacienții internați la Centrul de Ingrijiri Paliative Sfantul Nectarie din Bucuresti. A fost o actiune de succes…

- Nu ai polița medicala? Iata cum poți face gratuit investigații medicale / Aproximativ 60 de mii de pacienți, din 100 de localitați, vor beneficia de examene medicale gratuite în cadrul campaniei guvernamentale "Un doctor pentru tine", pâna la sfârșitul acestui an. Detalii despre…

