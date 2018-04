Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doi ani, pe 30 martie, Lia Olguța Vasilescu era reținuta, pentru 24 de ore, de procurorii DNA! Pe atunci primar al Craiovei, Vasilescu era acuzata de patru fapte de luare de mita, trei infractiuni de folosirea autoritatii sau influentei in scopul obtinerii de bani, bunuri sau alte foloase…

- „Sincer, sunt un pic uimita. Am vazut comunicatul domnului președinte, eu sunt uimita de acel comunicat, dar nu vreau sa fim in postura de a crede ceea ce a scris domnul președinte in comunicat sau ceea ce spun eu. Cred ca cel mai bine ar fi ca domnul președinte sa arate stenogramele intalnirii și atunci…

- Fostul presedinte Traian Basescu, liderul PMP, a declarat, marti, ca presedintele Klaus Iohannis a procedat corect, constitutional, cand le-a chemat la consultari pe premierul Viorica Dancila si pe ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. „Va pot spune ca din punct de vedere constitutional,…

- Tariceanu, reacție la criticile președintelui Iohannis: Majorarile consistente de salarii si pensii sunt cu mult peste nivelul de inflatie, a spus președintele Senatului, la Parlament, el precizand ca desi in prezent exista un nivel de inflatie mai ridicat, acesta se va ‘domoli’ in a doua parte a anului.…

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, au fost chemate de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.Președinția a anunțat o întâlnire surprinzatoare pentru marți, 3 aprilie, de la ora 12.00, cu premierul Viorica Dancila și ministrul Muncii,…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala.Intalnirea va avea loc maine, iar discutia vizeaza efectele aplicarii legislatiei privind salarizarea bugetarilor. ...

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni marti la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala. Discutia vizeaza efectele aplicarii legislatiei privind salarizarea bugetarilor. AGERPRES/(AS - autor: Florentina…

- "Alocarea bugetara tine cont de ceea ce previzioneaza compania, ca si cofinantare pentru lucrarile facute pe fondurile europene si chiar decontarea acestor lucrari, urmand apoi sa faca cerere de rambursare. Sigur ca nu si-au indeplinit obiectivele niciodata in acesti ani si, in septembrie, banii…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, luni, cu ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Linas Linkevicius, pe care l-a primit la Palatul Cotroceni, si despre relatiile UE si NATO cu Rusia, inclusiv in contextul masurilor luate la nivel european, la care s-au alaturat astazi atat Romania, cat…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a vorbit la "Exces de Putere" despre cele mai recente schimbari salariale si din domeniul contributiilor, informeaza Antena3.ro. "In sistemul sanitar am facut toate aceste modificari dupa cum este scris in programul de guvernare. La ora actuala suntem peste media…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentanții asociațiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down și pacienților cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii soluțiilor la problemele cu care se confrunta, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi o intalnire de lucru cu reprezentantii asociatiilor de suport pentru copiii cu sindrom Down si pacientilor cu boli rare, ca un prim pas in vederea identificarii solutiilor la problemele cu care se confrunta.La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat…

- Cei care lucreaza de acasa vor avea aceleasi drepturi pe care le au si colegii care merg la sediul firmei, iar daca au nevoie de acte sau alte materiale de la birou, angajatorul va plati transportul. Legea mai prevede ca angajatii care lucreaza de acasa stabilesc programul de munca de comun acord cu…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a anuntat ca, incepand de joi, 1 martie 2018, salariile tuturor medicilor si asistentelor din Romania vor urca pe grila din 2022, scrie Hotnews. 0 000 00

- Avertisment dur al ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. In direct la Romania TV, aceasta le-a transmis angajatorilor ca Guvernul nu renunta la revolutia fiscala si acestia trebuie sa modifice contractele angajatilor pana la 31 martie.Citește și: La „Rabla” NU va mai fi acceptata orice…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai Asociației Naționale a Surzilor din Romania și ai Asociației Naționale a Nevazatorilor din Romania, parte din consultarile pe care șeful Executivului le are in aceasta perioada cu asociațiile persoanelor cu dizabilitați…

- Echilibrarea bugetelor locale pe anul in curs, utilizarea excedentului bugetar din 2017, investitiile care pot fi realizate prin programele guvernamentale, dar și cu fonduri europene si, nu in ultimul rand, achizitiile publice, au fost principalele probleme dezbatute,…

- Ordonanta de urgenta (OUG) prin care sunt plafonate contributiile datorate de catre mame si persoanele aflate in concediu medical a fost aprobata de Guvern, in sedinta de joi. Astfel, indemnizatiile acestora nu vor scadea in comparatie cu cele platite pana la 1 ianuarie 2018, masurile fiind tranzitorii…

- A fost stabilita și locația, Congresul urmand sa aiba loc la Sala Palatului. Amintim ca, luni seara, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit despre acest Congres, mult așteptat. "Vom avea un Congres in luna martie. Este un Congres destul de așteptat din punctul nostru de vedere, pentru…

- "Vom avea un Congres in luna martie. Este un Congres destul de așteptat din punctul nostru de vedere, pentru ca trebuie clarificate unele lucruri", a declarat ministrul Muncii, luni, 19 februarie, in emisiunea Romania9, moderata de Ionuț Cristache la TVR1. "In primul rand cred ca ar trebui sa discutam…

- 'In ultimul an vedem o Romanie care sufera de o boala incurabila, se numeste fiscalitate haotica cronica. (...) Doamna ministru, astazi primiti cartonasul rosu. Este simbolul sanctiunii pe care o meritati cu varf si indesat pentru proasta gestiune a ministerului, pentru (...) faultul adus pietei…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, depusa de Partidul National Liberal, va fi dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor.Votul va fi dat miercuri, dupa cum a decis Biroul permanent al Camerei. In motiunea intitulata "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei…

- Ministrul precizeaza ca acestia nu vor avea curaj sa-si arate fluturasul de salariu pentru ca asa s-ar vedea sumele mari pe care le primeau. „Cei care se asteptau sa le scada salariile au primit fluturasi si au vazut ca nu le scad si nu mai au de ce sa fie nemultumiti. Iar cei care au primit…

- Liberalii depun, luni, in Parlament, motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, in care o acuza ca a creat ”haos in sistemul de salarizare” și in cel fiscal. „PNL in cadrul BEx a votat si a fost de acord cu textul…

- Deputatul PNL Mara Calista a anuntat luni ca liberalii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, motiunea vizand ordonante de urgenta date de Guvern care „n-au facut decat sa…

- "In primul rand, vom scoate din randul pensionarilor pe cei care nu au cotizat zece ani, nu au un stadiu minim de cotizație. Adica cei cu pensia minima. Culmea este ca aceștia i-au prins din urma pe cei care au cotizat 15-20 de ani. Ei vor avea un statut de asistat social și vor fi intr-o legislație…

- Liderul sindicatului CNS "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, a criticat miercuri declaratiile ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, despre cresterile salariale sustinand ca aceasta dezinformeaza. "Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand…

- "O voi invita pe ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare. A dat aceea declaratie de ieri prin vrea sa (...) forteze, sa intervina in relatia dintre angajator si angajat si sa trimita in control ITM si sindicatele. Inteleg ca dupa aceea va trimite ANAF, ii baga…

- Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a organizat, așa cum i-a cerut Liviu Dragnea, o conferința de presa in care a vorbit despre pensiile și salariile din Romania. Vasilescu spune ca doar 3% dintre angajați vor avea salariile scazute, iar asta era cunoscuta inca din mai 2017, a declarat ministrul”PSD…

- Este foarte posibil ca in perioada urmatoare bugetarii sa protesteze din cauza noii Legi a Salarizarii si a trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Oamenii au inceput sa primeasca salariile pe ianuarie, iar unii au constatat nu numai ca nu au veniturile majorate, ci chiar mai mici.…

- PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, acuzand-o ca a mintit in privinta cresterilor salariale. „Am discutat despre depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Motivele sunt evidente. Mediul privat, acele derogari…

- Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru AGERPRES ca veniturile vor scadea in spitalele mono-profil, mai exact pentru sectia de psihiatrie, TBC si boli infectioase. "Salariile vor creste in sanatate doar la medici, dar nici medicilor nu le…

- 'In cadrul acestei sedinte s-a discutat foarte clar depunerea unei motiuni simple, motivele sunt absolut evidente. (...) Stim foarte bine acele derogari prin Ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat de a creste salariile brute astfel incat netul…

- Liviu Dragnea i-a cerut ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sa explice public, “prin toate mijloacele”, orice problema care ar aparea cu privire la legea salarizarii. Liderul PSD nu exclude posibilitatea existenței unor „efecte negative ascunse”, despre care a declarat ca „nimeni nu sta pe ganduri…

- O intregistrare a unui ofițer SPP, prezentata in cadrul unei emisiuni la Antena 3, scoate la iveala dezvaluiri halucinante. Sub protectia anonimatului, ofiterul a povestit cum sunt spionați demnitarii din Romania.Citeste si: Protestele DE AMPLOARE din salile de judecata continua: Grefierii,…

- Salariile ministrilor si cel al presedintelui Romaniei au crescut de la 1 ianuarie, in ciuda faptului ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat public ca ele ar fi scazut substantial. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat salariul, la…

- Intrarea concomitent in vigoare a legii salarizarii (care plafoneaza cuantumul sporurilor la 30- din venitul brut) si a transferului contributiilor (rezultat al revolutiei fiscale initiate de Ionut Misa) duce la o taieri de salarii pentru 4- dintre bugetari, adica aproximativ 40.000 de persoane, arata…

- In ultima vreme, suntem asaltați, atat la telefon, cat și prin scrisori, de cititoare din intreaga țara, care ne intreaba daca este adevarat ca se vor acorda noi facilitați pentru mamele cu mulți copii, precum o pensie viagera, reducerea varstei de pensionare ș.a.m.d. RASPUNS: Deocamdata, este vorba…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a anuntat cum vor creste salariile unor bugetari, dar si ce se va intampla cu lefurile sefului statului si ale ministrilor. De asemenea, aici sunt inclusi si directorii de institutii.

- Familiile ar putea beneficia de deduceri pentru copii, precum cheltuielile pentru meditatii, daca se va aplica impozitul pe gospodarie, a declarat, luni, ministrul propus al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, dupa audierile din comisiile parlamentare reunite. Ea a fost rugata de jurnalisti sa detalieze afirmatia…

- Punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei, scrie huff.ro. Totul, potrivit Programului de guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor.…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15.00, este convocat plenul reunit pentru…

- COMUNICAT DE PRESA Deputatul PSD Cristina Burciu, informata de ministrul Muncii, Lia-Olguta Vasilescu: „Familiile si persoanele singure pot fi sprijinite si prin interventia autoritatilor locale pentru solutionarea situatiilor dificile

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, au declarat surse din partid. Ulterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat,…

- Destul de retrasa in ultima perioada, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu s-a abtinut pana de curand sa comenteze scandalul din interiorul partidului. Social-democrata a dat de inteles, in urma unei postari pe Facebook, ce tabara a decis sa sustina. Surprinzator, insa, ministrul pare ca…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri ca daca ministrul Carmen Dan isi depune demisia o va accepta, motivand ca nu poate munci cu un ministru care a mintit in legatura cu situatia privind inlocuitorul sefului Politiei Romane. „Seful Politiei a fost inlocuit. Aveam o propunere. Am aflat ca acel…

- Invitat la interviurile DC News, jurnalistul i-a dat exemplu pe Laura Codruța Kovesi, Klaus Iohannis și Liviu Dragnea. "Sunt oameni politici care se simt foarte confortabil la anumite televiziuni. Cei de dreapta se simt bine la Realitatea TV, cei de stanga se simt bine in zona Antena 3 - Romania…