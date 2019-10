Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a elaborat un proiect de lege ​privind modificarea Legii asigurarii obligatorii de raspundere civila auto, mai precis Legea 132/2017, pentru a evita sanctiunile ce i-ar fi aplicate de Comisia Europeana.

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita europarlamentarilor romani sa sustina intoarcerea Pachetului Mobilitate 1 la Comisia Europeana si evitarea inceperii trialogului, deoarece adoptarea acestui pachet ar afecta "grav" activitatea transportatorilor romani in UE,…

- In perioada 1 iulie - 31 august 2019 au fost efectuate controale pentru prevenirea toxiinfectiilor alimentare in zonele de agrement si localitatile de interes turistic in sezonul estival 2019. Inspectorii ANSVSA au verificat 10.133 de unitati, dintre care: - 3.325 de restaurante; - 207 pizzerii; - 401…

- Fondurile europene intrate in conturile fermierilor romani in perioada 2017-2019 se apropie de 9 miliarde de euro, numai in acest an Comisia Europeana decontand Romaniei peste 2,7 miliarde de euro pentru agricultura si dezvoltare rurala, a anuntat, marti, ministerul de resort. "In data de 26 august…

- Zilele acestea se implinesc 5 ani de cand Comisia Europeana a adoptat Acordul de Parteneriat cu Romania, document in care sunt stabilite prioritațile de investiții din fondurile europene. Suntem in momentul in care țara noastra a angajat in proiecte aproape 80% din banii europeni din actuala perioada…

- Techmatch, un startup finanțat prin programul Startup+, a lansat o platforma care vine in sprijinul antreprenorilor care se confrunta cu problema birocrației in procesul de achiziții de servicii și produse din cadrul programelor de finanțare: https://achizitii-proiecte.ro. Plecand de la aceasta nevoie,…

- 500 de absolventi si-au depus dosarele la somaj. Sunt mai multi fata de anul trecut, cand erau 130 de inscrisi! Putin peste 500 de absolventi ai promotiei 2019 si-au depus deja dosarele la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov, pentru a primi indemnizatia de somaj.…

