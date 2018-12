Stiri pe aceeasi tema

- Tara Piticilor din Parcul Tabacarie se transforma in Taramul Magic al Craciunului. Constantenii sunt asteptati incepand de sambata, 08 decembrie, intre orele 11.00 si 21.00, sa paseasca intr o poveste fantastica, cu personaje de basm care ii invata pe copii lucruri utile si le dezvaluie secretele lui…

- La ultima sedinta de Consiliul Local, viceprimarul Cristian Ganea a reusit sa impinga pe ordinea de zi proiectul vizand sporurile si majorarile drepturilor banesti pentru asistentii copiilor cu dizabilitati grave. In pofida opozitiei unor consilieri locali care au protestat impotriva includerii subiectului…

- Pediatrii americani le sfatuiesc pe ajutoarele Moșului ca in loc de jucarii sa le lase copiilor cutii goale sub brad. Un astfel de cadou va stimula imaginația copiilor care vor putea sa-și creeze astfel propriile jucarii. In cazul in care un astfel de dar ți se pare prea puțin, medicii vin cu recomandarea…

- Primaria Munipiului Craiova organizeaza pe 1 decembrie o serie de manifestari prilejuite de Ziua Romaniei precum și de Centenarul Marii Uniri ce vor avea loc sambata, 1 decembrie. Programul manifestarilor este urmatorul: – Orele 10.00 – 11.30: Ceremonial militar-religios, parada ...

- Proiectul „Celebrarea Centenarului Marii Uniri in comuna Maierus” a ajuns la final, fiind considerat un succes, dupa ce, timp de trei luni, localnicii au avut parte atat de spectacole, cat si de seminarii, toate cu tema principala a Centenarul Marii Uniri. Astfel, in luna august, de Adormirea…

- Aproape jumatate din angajații unui centru de ingrijire al copiilor cu dizabilitați au fost reținuți, in Ploiești. 11 persoane de la Centrul de plasament pentru copii cu dizabilitați “Sfantul Andrei” au fost reținute, iar procurorii fac cercetari pentru mai multe infracțiuni de abuz contra minorilor.…

- Proiectul legislativ prevede majorarea alocatiilor copiilor de pana la 2 ani de la 200 de lei la 300 de lei, iar celor de pana la 18 ani de la 84 de lei pana la 150 de lei. In 2017, in Romania erau peste patru milioane de copii. Daca legea va fi adoptata, impactul bugetar va fi de maximum 2,9 miliare…

- Evenimentul de lansare s-a desfasurat astazi, de la ora 11.00, la Centrul Star of Hope Iasi, proiectul „Parinte imputernicit, comunitate incluziva" avand menirea sa vina in sprijinul familiilor cu copiii cu dizabilitati. Conform datelor furnizate de Directia Generala pentru Protectia Persoanelor cu…