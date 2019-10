Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul belgian de externe, Didier Reynders, a fost vizat marti de noi acuzatii de coruptie, la cateva zile dupa ce un procuror a renuntat la o ancheta privind acuzatii de spalare de bani care i se aduceau de catre acelasi barbat, relateaza Reuters.Noua plangere in justitie, inaintata in…

- Tomas Ryde, tehnicianul suedez al echipei feminine de handbal, a anuntat, marti, managementul CSM Bucuresti ca a luat decizia de a incheia raporturile contractuale cu clubul din Capitala, din motive personale.Clubul cu vedete al Primariei București a decis sa numeasca un secund pe poziția…

- Antrenorul suedez Tomas Ryde a decis sa plece de la conducerea echipei CSM Bucuresti, cu care urma sa debuteze in noua stagiune a Ligii Campionilor, duminica, in deplasare, cu Team Esbjerg.Tomas Ryde a preluat CSM Bucuresti din actuala stagiune, printr-un contract semnat in luna mai, pentru…

- Birourile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului se vor reuni, marți, de la ora 18.30, sa stabileasca un calendar pentru moțiunea de cenzura. Aceasta va fi citita intr-un plen reunit, de la ora 19.00, a anunțat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.Partidele de opoziție au…

- Viceprimarul municipiului Satu Mare, Doina Feher, a demisionat din functie in urma scandalului privind includerea fiului ei pe lista beneficiarilor de locuinte ANL, a anuntat viceprimarul Adrian Albu....

- Adrian Albu a precizat ca Doina Feher a demisionat si din functia de consilier local, dar si din cea de presedinte al organizatiei municipale a PNL Satu Mare. 'Doamna viceprimar a luat decizia, evident sfatuita sau in consultare cu conducerea chiar centrala a partidului, de a demisiona din functia…

- Calin Popescu Tariceanul, liderul ALDE, a declarat, marți, ca Opoziția are în prezent 238 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, dintre care 20 sunt parlamentari din ALDE. „În momentul acesta, știu ca sunt 238 de semnaturi, fața de cele 233 necesare. Din partea noastra, au fost 20…

- Victor Ponta a spus la doua moțiuni de cenzura precedente ca voteaza doar daca știe care e pasul urmator, ceea ce e logic. Nu sari in gol, lasand țara fara Guvern, sa mergi doua-trei luni pe varianta interimatului. Prin urmare, era logic sa fie facut mai intai un acord politic intre forțele care…