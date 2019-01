Stiri pe aceeasi tema

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, va depune marturie cu usile inchise la 8 februarie in Congresul american dupa ce isi amanase audierea motivand "amenintari" impotriva familiei sale, a anuntat luni un parlamentar american, relateaza AFP. Audierea va avea loc in fata Comisiei…

- Michael Cohen, fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, a fost citat pentru audieri în Senatul SUA la jumatatea lunii februarie, afirma surse citate de postul CNN si de site-ul Axios.com, scrie Mediafax.Comisia senatoriala pentru Informatii l-a convocat pentru audieri pe Michael…

- Avocatul președintelui american Donald Trump, Rudy Giuliani, a declarat luni ca afirmațiile anterioare, privind un proiect imobiliar la Moscova, sunt "ipotetice și nu s-au bazat pe conversații cu președintele", relateaza site-ul agenției Reuters. Giuliani a declarat duminica, pentru NBC,…

- Aceasta marturisire a lui Giuliani survine inaintea unei noi audieri in Congres, la 7 februarie, a fostului avocat al lui Trump, Michael Cohen. Condamnat in decembrie la trei ani de inchisoare pentru diverse ilegalitati, Michael Cohen a recunoscut ca a mintit Congresul in legatura cu o cladire turn…

- Donald Trump i-ar fi cerut fostului sau avocat Michael Cohen sa minta în cadrul audierii sale în Congres, în 2017, în ceea ce privește discuțiile legate de un proiect imobiliar în Rusia, scrie site-ul BuzzFeed, care citeaza doua surse din poliția federala, potrivit AFP.În…

- Un "mincinos", un "adevarat gunoi", un "copoi veros": Donald Trump l-a atacat violent sâmbata pe fostul director al FBI James Comey dupa noi dezvaluiri aparute în New York Times despre deschiderea în 2017 a unei anchete a poliției federale pentru a stabili daca el lucra în…

- Marti, "presedintele a raspuns la intrebarile scrise adresate de biroul procurorului special", a declarat unul dintre avocatii sai, Jay Sekulow, citat de mai multe media americane. "Presedintele a raspuns in scris", a precizat el. "Este timpul ca aceasta ancheta sa se incheie", a afirmat…

- 'O VANATOARE DE VRAJITOARE ABSOLUTA CA NICIO ALTA IN ISTORIA AMERICANA', a denuntat dis-de-dimineata Donald Trump pe Twitter, calificand ancheta drept o 'rusine' pentru natiunea americana. Tonul, textul cu majuscule, atacurile la adresa lui Robert Mueller si a echipei sale mandatate cu…