Un băiat de 16 ani este acuzat de crimă în cazul românului ucis în bătaie în Suedia

Procurorii suedezi au pus oficial sub acuzare pentru crimă un adolescent de 16 ani care a omorât în bătaie un bărbat fără adăpost din România. Băiatul a fost ajutat de un prieten care are 14 ani şi nu poate fi pus sub acuzare. [citeste mai departe]